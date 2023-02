Testo completo “Un’emozione da poco” di Anna Oxa/ Video, cover Sanremo 2023

“Un’emozione da poco” di Anna Oxa, protagonista della serata delle cover al Festival di Sanremo 2023

Nella serata cover del Festival di Sanremo 2023 tornerà protagonista una canzone storica della kermesse musicale, ovvero “Un’emozione da poco” scritta da Anna Oxa nel 1978. Dopo 45 anni sarà la stessa Anna Oxa a reinterpretarla, accompagnata da Iljard Shaba. Sarà, insomma, una sorta di revival, sullo stesso palco che fece guadagnare, con la stessa canzone, il secondo posto del podio a Sanremo “978.

Scritta da Ivano Fossati per quanto riguarda il testo, e da Guido Guglielminetti per la musica, “Un’emozione da poco” di Anna Oxa è stata riproposto in diverse edizioni, mentre nel 2001 divenne il singolo dell’estate. Nel 2008 il brano è stato riarrangiato da Aram Quartet, vincitore dell’edizione di quell’anno di X Factor. Recentemente, invece, lo stesso brano è stato cantato anche da Le Vebrazioni e Canova nel corso dell’edizione 2020 del Festival di Sanremo.

Testo completo “Un’emozione da poco” di Anna Oxa, cantata nella serata cover del Festival di Sanremo 2023

Qui sotto riportiamo il testo completo della canzone “Un’emozione da poco”, scritta da Anna Oxa e reinterpretata dalla stessa con Iljard Shaba nel corso della quarta serata, dedicata alle cover, del Festival di Sanremo 2023.

C’è una ragione che cresce in me

E l’incoscienza svanisce

E come un viaggio nella notte finisce

Dimmi, dimmi, dimmi che senso ha

Dare amore a un uomo senza pietà

Uno che non si è mai sentito finito

Che non ha mai perduto, mai

Per te, per te una canzone

Mai una povera illusione, un pensiero banale

Qualcosa che rimane invece

Per me, per me più che normale

Che un’emozione da poco mi faccia stare male

Una parola detta piano basta già

Ed io non vedo più la realtà

Non vedo più a che punto sta

La netta differenza

Fra il più cieco amore e la più stupida pazienza

No io non vedo più la realtà

Né quanta tenerezza ti da

La mia incoerenza

Pensare che vivresti benissimo anche senza

C’è una ragione che cresce in me

E una paura che nasce

L’imponderabile confonde la mente

Finché non si pente

E poi, per me più che normale

Che un’emozione da poco mi faccia stare male

Una parola detta piano basta già

Ed io non vedo più la realtà

Non vedo più a che punto sta

La netta differenza fra il più cieco amore

E la più stupida pazienza

No, io non vedo più la realtà

Né quanta tenerezza ti da

La mia incoerenza

Pensare che vivresti benissimo anche senza

No, io non vedo più la realtà

Pensare che vivresti benissimo anche senza

No, no, io non vedo più la realtà

Né quanta tenerezza ti da

La mia incoerenza

Pensare che vivresti benissimo anche senza

