Testo completo “X colpa di chi” di Zucchero/ La cover a Il Cantante Mascherato

X colpa di chi di Zucchero sarà protagonista della serata a Il Cantante Mascherato

X colpa di chi è un brano di Zucchero che ascolteremo a Il Cantante Mascherato dalla Gallina insieme a Edoardo Vianello. Si tratta di un singolo estratto dall’album del 1995 Spirito DiVino pubblicato dall’etichetta Polydor Records. Come tante altre canzoni dell’artista emiliano ha una matrice funk e con questo innesta i generi del rock e del blues. Ci sono anche delle splendide citazioni all’interno della canzone. L’assolo alla chitarra è ispirato al brano dei Dire Straits “Calling Evils“. Tra i richiami ci sono anche Hoochie Coochie Man, Bella Ciao e Bandiera Rossa. Del brano ne esiste anche una versione spagnola dal titolo Por culpa de quién?. X colpa di chi ha avuto un successo internazionale in giro per tutto il mondo tanto che l’olandese Marco Borsato nel 1997 ne realizzò una versione olandese dal titolo Wie.

Testo completo “X colpa di chi” di Zucchero interpretata dalla Gallina e Edoardo Vianello

Funky gallo, come sono bello stamattina

Non c’e piu la mia morosa e sono piu leggero di una piuma

Oh e intanto Zio Rufus sta coi suoi pensieri in testa

Portando in giro la vita a fare la pipì

Per colpa di chi chi chi chi chichichirichi

Stanotte voglio stare acceso e dire sempre di sì

Per colpa di chi chi chi chi chichichirichi

I’m a hootchiee cootchiee man, hootchiee cootchiee man yeah

Yeah, it’s rolling

Funky gallo, come sono in ballo questa sera

Ho voglia di sudare e sono piu goloso di una mela

Oh avanti o popolo con la chitarra rossa

Che intanto il tempo passa e lei non torna più

Per colpa di chi chi chi chi chichichirichi

Stanotte voglio stare acceso e dire sempre di sì

Per colpa di chi chi chi chi chichichirichi

I’m a hootchiee cootchiee man, hootchiee cootchiee man yeah

Tieni il tempo, non ho tempo

I wanna dance all night (yeah, that’s right)

Il sentimento, è troppo denso

I wanna dance all night (whoa now)

Funky gallo, coi pensieri sconci nelle dita

Forse sono in fallo, ma mi piace molto Madre Rita

Oh avanti popolo con la Lambretta rossa

Che intanto il tempo passa e lei non torna più

Per colpa di chi chi chi chi chichichirichi

Stanotte voglio stare acceso e dire sempre di sì

Per colpa di chi chi chi chi chichichirichi

I’m a hootchiee cootchiee man, hootchiee cootchiee man yeah

Tieni il tempo, non ho tempo

I wanna dance all night (I wanna dance)

Il sentimento, è troppo denso

I wanna dance all night (wanna dance all night)

Tieni il tempo, che non ho tempo

I wanna dance all night

Sono in fiamme, le mie donne

I wanna dance all night, yeah, fun time

