Come cover da presentare sul palco dell’Ariston per la quarta serata del Festival di Sanremo 2025, Rocco Hunt – che in questa occasione sarà accompagnato nel classico duetto da Clementino – ha deciso di tornare nella sua Campania per rivisitare il testo “Yes I know my way” scritto nel 1981 dal celebre Pino Daniele: si tratta di una canzone (quasi) sperimentale, nella quale il cantautore napoletano ha scelto di mixare strofe e parole in inglese ad altre scritte – come da sua abitudine – in napoletano; il tutto accompagnato da sonorità tipiche del blues, del funk e del fusion.

Duetto Rocco Hunt con Clementino, cover Yes I know my way/ "Quando incontrai Pino Daniele..." (Sanremo 2025)

L’esibizione di Rocco Hunt e Clementino col testo “Yes I know my way” si potrà seguire per la primissima (ed ultima in diretta) volta questa sera durante la lunga nottata di Sanremo 2025 che si terrà – come di consueto – su Rai 1 con una scaletta che per ora non sappiamo ancora anticipare; mentre se foste impossibilitati a seguire la diretta sappiate che il video della cover del testo “Yes I know my way“ si potrà recuperare a partire dalla tarda nottata di oggi sulla piattaforma RaiPlay; ma anche su YouTube o – se vi accontentaste del solo audio – sulle principali piattaforme di streaming musicale.

Clementino ospite a Sanremo 2025, chi è?/ "Sono single, ma vorrei innamorarmi di nuovo, sogno una famiglia"

Il testo completo “Yes i know my way” di Pino Daniele, interpretato da Rocco Hunt a Sanremo 2025

Come abbiamo fatto per tutte le altre cover che avremo modo di scoprire per la prima volta solamente questa sera durante la diretta di Sanremo 2025, anche per il testo “Yes I know my way” di Pino Daniele – reinterpretata da Rocco Hunt e Clementino – vogliamo lasciarvi il testo completo scritto nel 1981 dallo stesso cantautore napoletano: