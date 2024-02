TESTO “DIAMANTI GREZZI”, CANZONE CLARA SANREMO 2024/ Analisi e significato: accettare i propri difetti

Clara è la primissima artista a salire sul palco del Festival di Sanremo 2024, con la sua “Diamanti grezzi“, un testo che parte come un classico della musica italiana, per poi esplodere, dopo un breve rap. Chiaro l’invito ad accettarsi per quello che si è, ovvero come dei diamanti grezzi, richiamati nel titolo, a discapito delle apparenze e di quello che la società vorrebbe. Un mix, quello tra liriche sanremesi e rap moderno, che sembra essere stato apprezzato dal pubblico di Sanremo 2024 e Clara, con la sua esibizione con “Diamanti grezzi”, si porta a casa un buon applauso, forse un po’ timido. (agg di Lorenzo Drigo)

Prima era Amici a rappresentare per il Festival di Sanremo una fucina di cantanti da lanciare, anche verso la vittoria, poi è arrivato X-Factor. E se il prossimo incubatore di talenti fosse Mare fuori? Dalla serie tv Rai infatti, un vero fenomeno popolare e giovanile, arriva Clara, il cui cognome è Soccini, nota per il ruolo di Crazy J che però negli ultimi mesi ha vinto Sanremo Giovani e debutterà nel festival principale con “Diamanti grezzi“: “In realtà l’opportunità è nata dalla musica: il regista mi sentì cantare su Instagram e mi contattò”.

Dopo i tre dischi di platino per Origami all’alba, la nuova canzone di Clara è “un invito universale ad accettare le insicurezze e a riscoprirci ogni giorno”. Il tema del testo della canzone ‘Diamanti grezzi’ è quello della caduta, dell’accettazione, della capacità di rialzarsi a partire da sé stessi, il più presente assieme all’amore dei trenta pezzi in gara. Le liriche sono di stampo più classicamente sanremese rispetto agli altri suoi coetanei (Clara ha 24 anni), sembrano uscite da un Michele Zarrillo d’annata (“Ho visto in amore persone un po’ troppo sfacciate/ferirsi lasciandosi le ali spezzate”); Clara però aggiunge nel testo della canzone ‘Diamanti grezzi’ un po’ della malizia giovanile che giustamente i tempi lasciano correre rispetto al passato, (anche perché dubito che Zarrillo o un altro artista sanremese vecchia scuola scriverebbe versi come “Siamo la prima volta/quella che non si scorda/quel bacio con lingua/che fa paura” oppure “Cerco per strada l’amore”).

L’analisi del testo della canzone di Clara “Diamanti grezzi” per il Festival di Sanremo 2024 mostra un alternarsi di discorso intimo e personale, quasi psicologico (“Non saremo mai/quello che ti aspetti/oro nei fallimenti/solo diamanti grezzi”) alla necessità di raccogliere i cocci dopo un amore andato in frantumi (“Cosa c’è da capire/che forse tradire non è il modo giusto/fa solo soffrire/alla fine”). La metafora che funge anche da ambientazione della canzone è la strada, magari un’autostrada dove si sfreccia velocissimi col rischio di schiantarsi: “Dove andremo poi/se corriamo a fari spenti/non siamo più gli stessi”; “Fare a meno di parole che quando si schiantano lasciano il segno/corrono sopra i 300 in mezzo alle strade del centro”.

Clara, nel testo della sua canzone ‘Diamanti grezzi’, immagina delle esibizioni di classe, magari senza cadere come accade ai personaggi della sua canzone. Le auguriamo buona fortuna perché “l’amore è una sala slot/mi gioco tutto”. Proprio come il festival di Sanremo.











