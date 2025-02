SIGNIFICATO TESTO CANZONE DIMENTICARSI ALLE 7 DI ELODIE: EMOZIONI E INTIMITÀ A SANREMO 2025

Quarta partecipazione a Sanremo 2025 per Elodie, un festival che non le ha mai arriso più di tanto, anche se nel 2021 ne è stata co-conduttrice, e che cerca di conquistare con il testo Dimenticarsi alle 7, canzone scritta con Davide Petrella tra suoni da club e melodia classica racconta quei mattini in cui si cerca di dimenticare le emozioni: “La canzone parla di chi vorremmo scordare dopo una serata passata a ballare”, dice la cantante.

Elodie, chi è: l'infanzia complicata e genitori/ L'abbandono degli studi e poi la musica

Il testo Dimenticarsi alle 7 è una canzone di Elodie che parte dalle emozioni più immediate legate al corpo che si muove, alla passione, alla carnalità della discoteca (“Sono stata un’assidua frequentatrice di club: la prima volta che sono andata in discoteca avevo 14 anni e la canzone celebra proprio quel mondo che mi accolse a braccia aperte da ragazza”, dice Elodie) per poi aprirsi a riflessioni personali e più intime, raccontando una relazione sospesa tra l’idealizzazione e il disfacimento, in un mondo dove le relazioni sono minacciate dalla fugacità e dall’incomunicabilità. Il testo canzone Dimenticarsi alle 7 di Elodie esplora la brevità dei contatti emotivi (“Quanta gente passa e se ne va“) e il senso di isolamento in un mondo percepito come distante (“in un mondo che è freddo oramai”), la solitudine che emerge come condizione ambivalente: da un lato, rende le cose più facili (“nella tua solitudine / sembra tutto più facile“), dall’altro, diventa un rifugio dal dolore emotivo. La dimensione temporale del passaggio dalla notte al giorno, e dalla discoteca al proprio letto.

Elodie: “Non voterei mai Schlein, non ha carisma”/ “Giorgia Meloni ce l'ha, crede in quello che fa”

ANALISI DI “DIMENTICARSI ALLE 7”, TESTO CANZONE ELODIE A SANREMO 2025

La dinamica del testo canzone di Elodie a Sanremo 2025 ora melodica ora martellante, con l’ossessiva ripetizione del ritornello che ammicca melodicamente a Mina e Battisti, passa quindi da immagini comuni e quotidiane, luoghi banali che diventano scenari di verità nascoste, evidenziando come il dramma si nasconda nell’ordinario (“Mentre si parla di niente / Lì seduti in un bar”), che nei fumi dell’alba diventano metafore più poetiche come gli occhi arrugginiti, l’importanza della solitudine (“Ci sei solo tu nella città / Degli occhi miei”, “Ma che bella sei / nella tua solitudine”) e il suo peso, il “mondo freddo” e il “crollo della verità”.

Elodie sul fidanzato Andrea Iannone: "Me lo tengo strettissimo"/ "Ha delle doti che..."

Con il testo canzone Dimenticarsi alle 7, Elodie punta seriamente al podio di Sanremo 2025, sfruttando la furbizia del ritornello e della sua performance scenica, cercando di comunicare al pubblico del festival una psiche in lotta con se stessa, con un linguaggio che oscilla tra poesia e crudezza quotidiana per parlare della vulnerabilità umana, dove persino i gesti banali diventano epifanie di verità nascoste.