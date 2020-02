Testo “Dov’è” de Le Vibrazioni/ Dedicato a Clizia Incorvaia (Sanremo 2020)

“Dov’è“: è questo il brano de Le Vibrazioni portato al Festival di Sanremo 2020 che tanto successo sta riscontrando e tra gli esperti e nel pubblico di ascoltatori e appassionati di musica. Un testo, quello interpretato sul palco dell’Ariston da Francesco Sarcina, che potrebbe anche titolarsi “La ricerca della felicità”. In questo caso il film avente protagonista Will Smith non c’entra: sono Le Vibrazioni ad intraprendere un viaggio fatto di insoddisfazioni spesso immotivate, tra delusioni che non hanno motivo di esistere, obiettivi alla fine sterili, che rischiano di far toccare il fondo e di far perdere di vista ciò che forse è anche più importante: la serenità. E’ proprio in quel momento, quando tutto sembra perso, quando resta intorno soltanto terra bruciata, quando la solitudine la fa da padrone, che l’indole umana torna a fare capolino con il desiderio di non arrendersi, di risollevarsi. Sarcina canta: “Mi chiedo dov’è quel giorno che non sprecherai Il cielo rosso, l’orizzonte. E l’odio arreso al bene”. Un po’ come dire: non perdere altro tempo, vivi. Va ricordato che il brano si ispira alla recente fine della storia tra Francesco Sarcina e Clizia Incorvaia.

TESTO “DOV’È” DE “LE VIBRAZIONI”

Cerco di capire quello

Che non so capire

Fuori vola polline

E ho creduto fosse neve

E non mi sento contento

Chissà se poi sono io

Quello allo specchio.

Cerco dai vicini

La mia dose giornaliera

Di sorrisi ricambiati

Per potermi poi sentire

Socialmente in pace

Con il mondo e con il mio quartiere.

Chiedimi se dove sto

Sto bene

Se sono felice

Chiedimi qualsiasi cosa

Basta che mi dici

Dov’è dov’è dov’è dov’è dov’è

Dov’è dov’è

La gioia dov’è dov’è dov’è dov’è

Dov’è dov’è dov’è

Mi chiedo dov’è quel giorno che non sprecherai

Il cielo rosso, l’orizzonte

E l’odio arreso al bene

Dov’è

Mi chiedo dov’è.

Cerco di sentire quello

Che non so vedere

La mia solitudine

È sul fondo di un bicchiere

D’acqua che m’inviti a bere

Ho sete di stupore

Mi puoi accontentare?

Chiedimi se sono fuori posto

In questo posto

Chiedi tutto basta che qualcuno

Mi risponda adesso

Dov’è dov’è dov’è dov’è dov’è

Dov’è dov’è

La gioia dov’è dov’è dov’è dov’è

Dov’è dov’è dov’è

Mi chiedo dov’è quel giorno che non sprecherai

Il cielo rosso, l’orizzonte

E l’odio arreso al bene

Dov’è

Mi chiedo dov’è.

E rimango già qui, rimango così e

E non ci penso più

Ho una clessidra ferma al posto del cuore

E un piano alto dove puoi vedere tutto

Rimango così, rimango così e

E non ci penso più

E allora chiedimi se sono fuori posto

In questo posto

Chiedi tutto basta che qualcuno

Mi risponda adesso

Dov’è dov’è dov’è dov’è dov’è

Dov’è dov’è

La gioia dov’è dov’è dov’è dov’è

Dov’è dov’è dov’è

Mi chiedo dov’è quel giorno che non sprecherai

Il cielo rosso, l’orizzonte

E l’odio arreso al bene

Dov’è

Mi chiedo dov’è.

Cerco di capire quello

Che non so capire

Fuori vola polline

Eppure sembra neve.

