TESTO “DUE ALTALENE”, CANZONE MR. RAIN/ Analisi e significato, Sanremo 2024: un amore unico e senza confini

“Due altalene” è la canzone con cui Mr. Rain si presenta al Festival di Sanremo 2024 dopo il successo di “Supereroi”. Il testo della canzone racconta di un amore, di un rapporto per il quale l’artista si è ispirato ad un lutto familiare. Il brano è concentrato sulla forza dei legami, che possono resistere al tempo e alle difficoltà. Il protagonista della canzone ammette le difficoltà nel trovare le parole per parlare dei suoi sentimenti.

Ma si mette in luce l’importanza di crescere e di trovare il bello anche nelle difficoltà. Infatti, viene usata la metafora del fiore che matura nelle lacrime. Il testo di “Due altalene” di Mr. Rain evidenzia l’importanza dell’unione e dell’aiuto reciproco. La presenza dell’altro è un faro di speranza. Le difficoltà, dunque, possono trasformarsi in occasioni di crescita. Infine, le altalene rappresentano l’idea di un legame unico, senza confini, in sospeso. (agg. di Silvana Palazzo)

“DUE ALTALENE”, TESTO CANZONE MR. RAIN A SANREMO 2024

Il successo dello scorso anno potrebbe essere un’arma a doppio taglio per Mr. Rain, arrivato terzo a sorpresa con Supereroi, perché da un lato può capitalizzare il riscontro e giocare sul sicuro, dall’altro si rischia di incorrere nella delusione di chi voleva un pezzo simile o di quello che lo volevano diverso. Un equilibrio complicato che il cantante cerca di mantenere con Due altalene, canzone il cui testo è stato scritto come sempre sotto la pioggia, nella primavera dello scorso anno, e che di quel successo è figlio: “Durante il tour – dice Mr. Rain, alias Mattia Balardi – le persone non mi chiedevano foto e selfie come si fa di solito, ma volevano raccontarmi le loro storie. Ecco, Due altalene è l’insieme di tutte queste storie”.

L’analisi del testo della canzone di Mr Rain ci svela che il brano parla della perdita di una persona, di un lutto nella fattispecie (“Un padre che ha perso un figlio”, dice il cantante a Tv Sorrisi e canzoni), ma nelle liriche scritte con Vizzini il tema assume dimensioni più universali. Il testo della canzone di Mr Rain prende l’andamento di un dialogo con la persona perduta, in assenza. “Tu mi hai insegnato a ridere/tu mi hai insegnato a piangere/Ho imparato che certe volte un fiore cresce anche nelle lacrime/ma non è facile/se non sei con me”.

“DUE ALTALENE”, ANALISI TESTO CANZONE MR. RAIN A SANREMO 2024

L’analisi del testo della canzone di Mr Rain Due altalene ha un sapore autunnale, malinconico, che la musica ha il compito di rendere più emotivo e trascinante, soprattutto nel ritornello che l’artista definisce “più cantato e più aperto”, anche rispetto all’orecchiabilissima canzone dello scorso anno: “Io e te fermiamo il mondo quando siamo insieme/anche se dura un secondo come le comete/griderò il tuo nome fino a perdere la voce/sotto la pioggia sotto la neve/sospesi in aria come due altalene”.

L’impianto del testo è simile alla canzone della svolta per Mr. Rain, ma stavolta con “Due altalene” non userà i bambini come sul palco dell’Ariston l’anno passato, “questa volta basta il testo” dichiara, che è già particolarmente strappalacrime così, senza bisogno di ulteriori ricatti emotivi. Se anche Due altalene avrà successo e scalerà la classifica del Festival di Sanremo 2024, allora potremo dire che Mr. Rain, come Fabrizio Moro o Ermal Meta, ha trovato la formula per la vera canzone sanremese del terzo millennio, tra un cascame trap e una danza pop. Non che questo sia per forza un segnale positivo, ma è un elemento di cui gli storici della canzone del festival dovranno fare tesoro.

