Shaila Gatta ha scritto una canzone contro Helena Prestes al Grande Fratello: di cosa parla

Nel corso della nuova diretta del Grande Fratello del 24 febbraio, il pubblico di Canale 5 ascolterà la canzone di Shaila Gatta per Helena Prestes. La ballerina ed ex velina di Striscia La Notizia, nel corso della settimana, si è infatti dilettata anche nella stesura di una canzone rap dedicata alla sua rivale per eccellenza nella Casa di Canale 5. Un testo che non è passato inosservato e che avrà anzi ampio lustro nel corso della nuova puntata del reality condotto da Alfonso Signorini.

Shaila Gatta contro Helena Prestes, esplode il "7-8 gate"/ Signorini: "Nella smorfia napoletana vuol dire..."

La frattura tra Shaila e Helena è infatti insanabile: le due, anzi, rappresentano i ‘capitani’ di de fazioni ben distinze e sempre più distanti all’interno del Grande Fratello. Shaila ha quindi deciso di mettere nero su bianco tutto ciò che pensa della rivale, con frasi ricche di provocazioni e anche qualche accusa neppure troppo velata. Una canzone che, insomma, scatenerà probabilmente un altro acceso scontro tra le due prime donne.

Alba, chi è la nonna di Tommaso Franchi del GF?/ Il videomessaggio commuove tutti: "Ho una sorpresa per te"

Il testo completo e il video della canzone di Shaila Gatta contro Helena

Ma qual è il contenuto del testo della canzone di Shaila Gatta per Helena e qual è il suo significato? Ebbene, rifacendosi ad alcuni episodi ormai noti – dalla gelosia nei confronti di Lorenzo Spolverato sino al bollitore lanciato – Shaila punge Helena su alcuni degli argomenti più scottanti che l’hanno vista protagonista.

Di seguito vi lasciamo il testo completo e, alla fine dell’articolo, il video in cui Shaila canta la canzone.

Cinque mesi dentro questo bunker e non è una novità, l’unica cosa che ho perso si e no è la creatività.

C’è qualcosa che mi sprona a tenere ancora duro altrimenti va a furnì che faccio solo ‘cap e’mur’.

L’umiltà in questa casa è andata un po’ in vacanza, c’è una fan fuori in giardino che sta imitando la mia danza.

Mi ascolta tutti i giorni con lo sguardo un po’ Caino, tesoro non è arte tua, vai a giocare a nascondino.

Se la canta e se la suona definendosi regina, ma sta accusando ancora il colpo di non essere la prima.

Il popolo comprende quando fai un po’ l’impostore, stai sgamata malamente, perciò hai tirato il bollitore.

Volgare e un po’ sguaiata, comunque il popolo mi apprezza, non fare la gelosa se Lorenzo mi accarezza.

Ce li allontana tutti perché ha bisogno di alleati, ma noi stiamo meglio soli che mal accompagnati.

Ora sei pure fidanzata, ma ancora parli dell’omm mij, la devota è solo una e sei tu ammor mij.

Son cresciuta nei mercati tra i banconi di verdura, elevati da sola dovresti essere matura.

Una vera diva non elogia mai sé stessa, compete con i migliori, hai paura principessa?

GRANDE FRATELLO, PUNTATA 24 FEBBRAIO 2025/ Eliminato e diretta: Stefania Orlando e Iago solo amici