Joan Thiele per la prima volta al Festival di Sanremo 2025, con la canzone Eco: ritmo black contry

Esordiente al Festival, Joan Thiele porta a Sanremo 2025 il testo Eco, una canzone che profuma di USA, di soul moderno ed echi di black country (nell’anno in cui Beyoncé vince il Grammy con un album che su quel genere gioca): “È nata un anno e mezzo fa ed è dedicata a mio fratello, ma auguro che ci si possano rivedere tutti – spiega la cantante – Investiga la paura, l’insicurezza e l’auto-sabotaggio, invitandoci a difendere le nostre idee e a seguire l’istinto”.

Eco, significato testo canzone Joan Thiele a Sanremo 2025

Eco, scritta insieme ad Abbate e Mace, parla di autonomia, autenticità e resilienza, in cui l’esperienza personale e le relazioni – familiari e affettive – diventano il motore per superare le paure e le insicurezze. Il testo si apre con una dichiarazione di indipendenza emotiva e decisionale (“E ti giuro non ho più bisogno di fingere/Questa mia vita è il mio viaggio ed io/Traccio da sola le scelte che faccio”) in cui Il viaggio diventa metafora della vita vissuta in prima persona, fatta di scelte consapevoli.

Nel testo della canzone Eco, la dedica al fratello di Joan Thiele diventa via via più intima e personale (“E ricordo quando eri bambino/E restavamo ore abbracciati nel letto/Per sentirci grandi e la musica poi ci baciava/Per farci sentire un po’ meno soli”) creando un contrasto tra la purezza e la spontaneità dell’infanzia e le complessità della vita adulta, suggerendo che la capacità di sentirsi amati e compresi nasce proprio dal riscoprire quella genuinità, che non sempre si può trovare in seno alla famiglia (“Forse sarà l’insicurezza/Sarà che per noi la famiglia non è mai la stessa/Sarà che siamo figli dell’indifferenza/Cresciuti da una donna più pura della bellezza”).

Eco, analisi testo canzone Joan Thiele a Sanremo 2025

Un po’ come il brano che Big Mama portò l’anno scorso, il testo Eco racconta la forza delle idee che sconfiggono la rabbia (“E se capissi perché contano sempre più le idee/Rimangono negli occhi della gente/Hanno più potere della rabbia/Tu difendile”) e permettono le trasformazioni (“E quando ti senti più fragile/Cambia la pelle/Equilibrio instabile/Fidati è meglio sbagliare che restare immobile”).

Il testo della canzone di Joan Thiele in gara a Sanremo 2025 è un manifesto di auto-affermazione e rinnovamento, che invita a vivere con autenticità, abbracciando le proprie scelte e affrontando le paure con coraggio. Attraverso ricordi d’infanzia, immagini potenti e un linguaggio diretto, Eco trasmette un messaggio di speranza e determinazione: anche se la vita è piena di incertezze e cambiamenti, il potere delle idee, delle relazioni autentiche e della volontà di cambiare rappresenta la chiave per superare ogni ostacolo.