TESTO “EDEN” DI RANCORE/ “Racconto momenti di svolta per l’umanità” (Sanremo 2020)

Il rapper Rancore ha presentato al Festival di Sanremo 2020 il brano Eden. Ecco l’analisi del testo. Essendo una canzone rap, il testo risulta essere ricco di rime e pieno di figure retoriche. In particolare, il rapper Rancore utilizza la figura della ripetizione, in particolare all’inizio, quando canta “Questo è un codice, codice. Senti alla fine è solo un codice, codice. Senti le rime è solo un codice, codice. Su queste linee solo un codice”. Un’altra ripetizione la si può avere nel ritornello della canzone, quando Rancore recita “Nuovo aggiornamento, nuova simulazione. Nuovo aggiornamento, nuova simulazione”. Rancore è conosciuto per le sue interpretazioni ricche di foga ed energia. Anche in questo caso il rapper non si è per nulla smentito. Anzi, riesce a cantare le sue rime come colpi, riuscendo a conquistare gran parte del pubblico dell’Ariston.

TESTO “EDEN” DI RANCORE

Rancore si mette in gioco e non teme la reazione degli altri, nemmeno dEl pubblico di casa. “Eden” è un brano figlio di una scelta molto coraggiosa. Il rapper lo spiega in questi termini: “Nella canzone c’è un filo rosso che collega momenti importanti nella storia dell’uomo sia nella modernità che nell’antichità, momenti di svolta grazie alle scelte fatte. La mela è la metafora della scelta. Anche oggi siamo davanti a un momento decisivo, è come se vivessimo già il futuro visto che tutto cambia molto velocemente” Rancore vuole far aprire gli occhi al suo pubblico e lascia intendere che in questo Eden terreno a volte occorre prestare attenzione per riconoscere una possibile vipera che vuole approfittarsi degli altri. Ecco il testo completo di Eden di Rancore:

Questo è un codice, codice

Senti alla fine è solo un codice, codice

Senti le rime è solo un codice, codice

Su queste linee solo un codice

L’11 settembre ti ho riconosciuto

Tu quando dici, grande mela è un codice muto

Tu vuoi nemici, sempre, se la strega è in Iraq

Biancaneve è con i sette nani e dorme in Siria

Passo ma non chiudo!

Cosa ci hai venduto?

Quella mela che è caduta in testa ad Isaac Newton

Rotolando sopra un iPad oro

Per la nuova era

Giù nel sottosuolo o dopo l’atmosfera

Stacca, mordi, spacca, separa

Amati, copriti, carica, spara

Stacca, mordi, spacca, separa

Amati

Carica

Noi stacchiamo la coscienza e mordiamo la terra

Tanto siamo sempre ospiti in qualunque nazione

Chi si limita alla logica è vero che dopo libera la vipera alla base del melo

Che vuole…

Quante favole racconti che sappiamo già tutti

Ogni mela che regali porta un’intuizione

Nonostante questa mela è in mezzo ai falsi frutti è una finzione

E ora il pianeta terra chiama destinazione

Nuovo aggiornamento, nuova simulazione

Nuovo aggiornamento, nuova simulazione

Come l’Eden

Come l’Eden

Come l’Eden, prima del ‘ta ta ta’

Come prima quando tutto era unito

Mentre ora cammino in questo mondo proibito

Come l’Eden

Come l’Eden

Come l’Eden, prima del ‘ta ta ta’

Quando il cielo era infinito

Quando c’era la festa e non serviva l’invito

Dov’è lei? Ora, dov’è lei?

Se ogni scelta crea ciò che siamo

Che faremo della mela attaccata al ramo?

Dimmi chi è la più bella allora dai, giù il nome

Mentre Paride si aggira tra gli dei ansiosi

Quante mele d’oro nei giardini di Giunone

Le parole in bocca come mele dei mafiosi

E per mia nonna ti giuro

Che ha conosciuto il digiuno

È il rimedio più sicuro

E toglierà il dottore in futuro

Il calcolatore si è evoluto

Il muro è caduto

Un inventore muore nella mela che morde c’era il cianuro

Questo è un codice, codice

Senti alla fine è solo un codice, codice

Senti le rime

E dopo

Stacca, mordi, spacca, separa

Amati, copriti, carica

Ancora

L’uomo è dipinto nella tela

Ma non vedi il suo volto è coperto da una mela

Si, solo di favole ora mi meraviglio

Vola

La freccia vola

Ma la mela è la stessa

Che resta in equilibrio

In testa ad ogni figlio

Come l’Eden

Come l’Eden

Come l’Eden, prima del ‘ta ta ta’

Come prima quando tutto era unito

Mentre ora cammino in questo mondo proibito

Come l’Eden

Come l’Eden

Come l’Eden, prima del ‘ta ta ta’

Quando il cielo era infinito

Quando c’era la festa e non serviva l’invito

E se potessi parlare con lei da solo cosa le direi

Di dimenticare quel frastuono

Tra gli errori suoi

E gli errori miei

E guardare avanti senza l’ansia di una gara

Camminare insieme sotto questa luce chiara

Mentre gridano

Guarda, stacca, mordi, spacca, separa

Amati, copriti, carica, spara

Amati, copriti, carica

‘Ta ta ta’

Come prima quando tutto era unito

Mentre ora cammino in questo mondo proibito

Come l’Eden

Come l’Eden

Come l’Eden, prima del ‘ta ta ta’

Quando il cielo era infinito

Quando c’era la festa e non serviva l’invito

Dov’è lei?

Ora, dov’è lei?

Se ogni scelta crea ciò che siamo

Che faremo della mela attaccata al ramo?

Se tu fossi qui

Cosa ti direi

C’è una regola

Sola

Nel regno umano

Non guardare mai giù se precipitiamo

Se precipitiamo



© RIPRODUZIONE RISERVATA