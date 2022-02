Testo Farfalle canzone Sangiovanni/ Analisi significato: romanticismo… (Sanremo 2022)

“FARFALLE”, ANALISI TESTO CANZONE SANGIOVANNI A SANREMO 2022

“Farfalle” è la canzone che sancisce l’esordio al Festival di Sanremo 2022 di Sangiovanni. All’anagrafe, Giovanni Pietro Damian il 19enne di Vicenza è reduce dalla vittoria nel talent show Amici ed è pronto per la sua prima volta all’Ariston di Sanremo 2022: lui è tra i più giovane concorrenti di questa edizione, ma è pronto a dire la sua senza remore e con grande voglia di conquistare il pubblico…

Sangiovanni, omaggio a Giulia Stabile sul green carpet/ Collana con dedica romantica

“Farfalle” è una canzone che non ha genere, come raccontato dallo stesso Sangiovanni. L’artista veneto ha infatti spiegato ai microfoni di Raiplay: «Non mi piace incasellarmi in dei generi». Sangio, come è soprannominato dai suoi seguaci più fedeli, porta in gara un testo che fa divertire e con delle belle sonorità. Per quanto riguarda il testo della canzone Farfalle, comunica il ritorno a una certa normalità e parla del prendere aria, di avere un rapporto sano che ti permette di respirare ossigeno. Con un linguaggio semplice e diretto, anche quando si tratta di esprimere i propri sentimenti: «E non l’ho detto a nessuno / Che ho perso la testa / E sono pazzo di te».

Sangiovanni positivo al covid, ma è falso allarme/ Esito sballato del tampone rapido

ANALISI TESTO “FARFALLE” DI SANGIOVANNI A SANREMO 2022: ROMANTICISMO RIVISITATO

Il testo della canzone dance di Sangiovanni, Farfalle, è ricco del romanticismo rivisitato dell’artista: Il testo di Farfalle di Sanremo 2022 “Farfalle”, infatti, è fatto di immagini quotidiane, pensiamo alle foto sul frigo o le tapparelle chiuse. «Hai una casa un po’ piccola / Sembra fatta per te / È diventata la nostra / Da quando hai appiccicato / Tutti i momenti / Che hai passato con me», questo l’inizio del testo di “Farfalle” di Sangiovanni, che presuppone un ritmo a dir poco frenetico. C’è tanto sentimento nelle parole di Sangiovanni e il ritornello del testo di Sanremo 2022 è tronfio di emozione: «Non volano farfalle / Non sto più nella pelle / Ho perso le emozioni / Me le ritrovi tu? / Da questa notte / No no non voglio stare male / Dammi due ali per volare / Sei una boccata d’aria / Sei una boccata d’aria». Romanticismo anche quando afferma che si può girare ogni angolo del mondo, ma alla fine il posto migliore è tra le braccia della propria metà. Un amore così potente da non far porre limiti al futuro. Il testo della canzone Farfalle di Sangiovanni per questo Sanremo 2022 ha le potenzialità di diventare una hit e resta subito impressa nella mente degli ascoltatori. Non si direbbe di certo che nasce da un momento di buio…

LEGGI ANCHE:

Sangiovanni "Mi hanno anche minacciato di morte"/ "Insulti di ogni genere sui social"

© RIPRODUZIONE RISERVATA