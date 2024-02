TESTO “FINISCIMI”, CANZONE SANGIOVANNI/ Analisi e significato, Sanremo 2024: il dolore di un addio

Sangiovanni tra i protagonisti del Festival di Sanremo 2024 con la canzone “Finiscimi“, un brano scritto a Los Angeles e prodotto da Sixpm e 2nd Roof. Una canzone molto importante per Sangiovanni, che racconta di un addio e del dolore che si prova in un momento come quello. Scrivere il testo di “Finiscimi” ha permesso a Sangiovanni di superare dei momenti difficili. Infatti, si legge una presa di coscienza da parte dell’arista, ma anche l’ammissione degli errori commessi.

In occasione della presentazione del brano, il cantautore ha spiegato che la canzone è una lettera dedicata a tutte le persone che sono a caccia del coraggio per dire addio o superarlo. Ma tutto ciò fa parte della crescita, che può essere dolorosa. Quindi, queste persone possono sentirsi vicine in questa canzone con cui è alla seconda partecipazione, dopo il quinto posto nel 2022 con “Farfalle”. (agg. di Silvana Palazzo)

“FINISCIMI“, TESTO CANZONE SANGIOVANNI A SANREMO 2024

Dopo il quinto posto nel 2022 e il grande successo di Farfalle, Sangiovanni – tra i più giovani in gara al Festival di Sanremo 2024 – torna in gara ed è presente al festival per il terzo anno di seguito (l’anno scorso nel duetto abbastanza disastroso con Ariete). Il festival arriva in un momento importante per lui, dopo il successo anche televisivo con Vita di Carlo, assieme a Carlo Verdone, e presenta il testo “Finiscimi”, una canzone che lui stesso definisce molto importante: “L’ho scritta lo scorso maggio, ero a Los Angeles, una sera verso le dieci, con tutte le luci spente, illuminato solo dalle candele. Questa canzone mi ha aiutato a superare dei momenti difficili”.

Come visto in altri testi del Festival di Sanremo 2024, anche il testo della della canzone “Finiscimi” di Sangiovanni (scritta dal cantautore con Miano, Campedelli, Ferrara e Vaccarri) è scritto in prima persona. L’io cantante tende volentieri all’auto-denigrazione come specchio di una maggiore consapevolezza dei propri limiti: “Non riesco più a gestirmi/io non so come si controllano le emozioni/perciò delle volte ho fatto un po’ il coglione”. La fine di una storia vista dal lato di chi è stato mollato, ma con la prospettiva di uno che ha fatto di tutto, in pratica, per far finire l’amore: “Sono soltanto un bugiardo/con gli errori commessi ci farò una collezione/negli occhi vedrò solo le allucinazioni/tu che non mi ami/e io ancora che ti chiamo/per dirti/finiscimi”. “Io sono sempre stato un nostalgico – dice Sangiovanni – ma lo vedevo come un sentimento negativo. Ora sono riuscito a trasformare la nostalgia in qualcosa di positivo”, anche se poi nel testo afferma “Con cosa son rimasto/con sta nostalgia del ca*zo”.

“FINISCIMI“, ANALISI TESTO CANZONE SANGIOVANNI A SANREMO 2024

L’analisi del testo della canzone “Finiscimi” di Sangiovanni ci fa notare una nostalgia per il partner, del tempo trascorso assieme. Una nostalgia alimentata proprio dal rimpianto di aver sbagliato ciò che era possibile sbagliare e dalla necessità di un colpo di grazia che spenga tutto e permetta di ricominciare: “Fammi sentire quanto sono pessimo/quanto ti ho mancato di rispetto/non dicendoti la verità”. Qualche giustificazione (“A mia discolpa dico che ero perso/ho dato comunque tutto me stesso”), ma anche l’accettazione del crucifige, per dirla con Guccini (“Non basterà se ti chiederò scusa per riaverti con me/non basterà se ti scrivo una lettera questa è l’ultima”). ‘Finiscimi’ è una canzone dalla melodia italianissima, come racconta il cantante a Tv Sorrisi e canzoni, ma con suoni e accordi ispirati al rythm and blues: restando al testo però, la freschezza che si vorrebbe da uno come lui sembra messa da parte.











