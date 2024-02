TESTO “IL CIELO NON CI VUOLE”, CANZONE FRED DE PALMA SANREMO 2024/ Analisi significato: l’amore che finisce

Fred De Palma ha esordito al Festival di Sanremo nell’edizione 2024, con “Il cielo non ci vuole“, testo inedito, come da tradizione sanremese, che parla di un amore che continua, nonostante sia finito da tempo. “Un brano che parla di una relazione che continua pur essendo finita“, racconta l’artista, “il testo è un po’ autobiografico, tutti siamo passati per una storia d’amore tirata per le lunghe“.

“Il titolo“, ha proseguito Fred De Palma parlando di “Il cielo non ci vuole”, la canzone con cui partecipa a Sanremo 2024, “si riferisce al destino che non vuole che questa vada avanti e a come si stia male in quel momento. La melodia è un po’ sperimentale per me, diciamo che ho ripreso sfumature che avevo lasciato da parte“. (agg di Lorenzo Drigo)

“IL CIELO NON CI VUOLE”, TESTO CANZONE FRED DE PALMA A SANREMO 2024

Non tutti lo ricordano, ma Fred De Palma era già stato al festival di Sanremo, nel 2016, quando fu ospite di Patty Pravo per cantare Tutt’al più. La rilassatezza di quel giorno sarà probabilmente spazzata in gara dal debutto sul palco con “Il cielo non ci vuole“, una canzone il cui testo parla di una relazione che continua, nonostante sia finita. Non proprio un pezzo originale, ma dal tema efficace: “Il testo della canzone di Fred De Palma è un po’ autobiografico, tutti siamo passati per una storia d’amore tirata per le lunghe. Il titolo si riferisce al destino che non vuole che questa vada avanti e a come si stia male in quel momento”.

Il testo della canzone “Il cielo non ci vuole” di Fred De Palma descrive i momenti e i gesti tipici della noia di un rapporto agli sgoccioli, il bacio dato “come se fosse stata davvero l’ultima volta”, lo sguardo lanciato “come se il futuro fosse alla porta/e tu fossi fuori a gridare e nessuno ti ascolta”, quella sensazione di morte interiore quando ti rendi conto che mettere un punto è inevitabile e forse anche salutare, “lasciarmi cadere nel vuoto per sentirmi vivo”. De Palma racconta la nostalgia dei tempi in cui l’ardore era più forte di tutto (“Rincorrere ancora quel brivido/sarà fantastico/morire ancora per te”) e la consapevolezza “piena di rimpianti” di una storia che si è trascinata “invece di tenerti lontana da me”. Caso raro di pezzo in cui non è per forza l’altro ad aver rovinato tutto, come dice il finale “E anche se ti ho dato tutto di me/ti ho fatta solo piangere”.

“IL CIELO NON CI VUOLE” ANALISI TESTO CANZONE FRED DE PALMA A SANREMO 2024

Una canzone “Il cielo non ci vuole” che Fred De Palma definisce un po’ sperimentale nella melodia, fatta di sfumature musicale che aveva lasciato da parte. L’analisi del testo di Fred De Palma invece racconta di un artista che resta fedele a un’idea di canzone romantica su misura per un pubblico abbastanza giovane (il cantante ha 34 anni), ma grande abbastanza per cedere alle sensazioni melanconiche del tempo che passa e della passione che sfiorisce (“Dai non essere triste/che mi fai stare male/alla fine il dolore sparisce/come il sole nel mare”).

Sul palco sarà un elegante De Palma, per rispettare il palco del teatro Ariston, il testo invece della canzone Il cielo non ci vuole, scritta assieme a Jacopo Ettorre – autore tra i più prolifici del festival degli ultimi anni – cerca la semplicità, l’immediatezza delle descrizioni: “Questo amore è una sparatoria/con le tue armi puntate verso di me/sparami adesso sparami ora/ma tu promettimi che/staremo bene anche all’inferno”.











