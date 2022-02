Testo Inverno dei fiori, canzone Michele Bravi/ Analisi e significato (Sanremo 2022)

“INVERNO DEI FIORI”, ANALISI TESTO CANZONE MICHELE BRAVI A SANREMO 2022

A cinque anni di distanza da “Il diario degli errori”, Michele Bravi torna in gara al Festival di Sanremo 2022 con la canzone “Inverno dei fiori”, del cui testo ci apprestiamo a effettuare l’analisi. Il 27enne, con questo singolo, accende i riflettori sulla paura di perdersi e di non essere mai abbastanza. Una componente importante, se non decisiva, del testo è il bisogno di chiedere aiuto.

“A volte il silenzio brucia come una ferita/ Il cuore perde un colpo non respira sotto il peso della vita/ Altre volte la tua voce è come un fiume in piena/ E si fa largo nel mio mare come fa una vela/ Ti nascondi nei miei occhi/ Ma ti lascio andare via quando piango/ Ogni volta tu ritorni come l’aria nei polmoni e ti canto/ E so quanto fa bene”, recita il testo della canzone Inverno dei Fiori cantato da Michele Bravi nel segmento iniziale del pezzo, evidenziando come, talvolta, non sempre chi non si lamenta mai non provi dolore o non attraversi periodi difficili. Anzi, spesso proprio dietro alle parole non dette si celano stati d’animo laceranti, che sottraggono il respiro.

ANALISI TESTO “INVERNO DEI FIORI” DI MICHELE BRAVI A SANREMO 2022: LA PAURA DI PERDERSI

“Inverno dei fiori” di Michele Bravi per questo Sanremo 2022 è certamente una canzone d’amore che sembra nascere dall’urgenza di raccontare l’importanza dei legami tra persone e nel ritornello, suggerisce l’analisi del testo, emerge prepotentemente l’importanza delle interconnessioni umane: “Tu insegnami come si fa ad imparare la felicità/ Per dimostrarti che se fossimo dei suoni, sarebbero canzoni/ E se fossimo stagioni, verrebbe l’inverno/ L’inverno dei fiori/ Insegnami come si fa/ A non aspettarsi niente a parte quello che si ha/ A bastarsi sempre”.

Di fatto, come si evince dal testo della canzone Inverno dei Fiori, Michele Bravi ci dice che chi ama non conosce veramente le stagioni e quindi non è vittima, se così possiamo dire, del flusso del tempo. Chi ama ha la fortuna di vivere più lentamente il percorso di vita e quindi di assorbire il tempo come se fosse l’occasione per abitare nei dettagli di una storia d’amore. Non solo: riesce anche a “uscire quando piove e poi entrare dentro un cinema anche se il film è già a metà” e riesce a “fiorire prima del tempo”. Tanti spunti di riflessione che stasera, nella prima serata del festival di Sanremo 2022, ci daranno modo di riflettere sui nostri amori ascoltando il testo della canzone Inverno dei fiori, magari cantando insieme a Michele Bravi.



