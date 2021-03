Testo “La genesi del tuo colore” Irama/ Tormentone estivo fuori stagione?

Irama è uno dei 26 big in gara al Festival di Sanremo 2021, kermesse che l’ha già visto protagonista in passato e alla quale questa volta si presenta con “La genesi del tuo colore”, un brano che l’artista stesso ha inteso presentare in esclusiva per i suoi fan e per tutti i telespettatori in anteprima di fronte alle telecamere di RaiPlay: “La canzone in poche parole è un inno alla vita. Le sue sonorità certamente sono molto colorate, contengono tante sfumature, tanti mondi che mi appartengono o che, magari, ho esplorato per la prima volta”.

Irama ha poi raccontato che affronterà con grande energia questo Festival di Sanremo, caratterizzato dalla parola “rinascita”: “È una parola che mi piace, poiché si combina bene con ‘genesi’, presente nel titolo del mio inedito. Cosa mi manca di più in tempi di pandemia? Diciamo che mi mancano tante cose del mondo di prima, come vedere le persone a cui vuoi bene, trascorrere una serata serena in giro, ma sono convinto che tutto questo passerà presto”. Il cantante ha poi annunciato che non si affida a riti scaramantici o a gesti particolari prima di esibirsi: “Un anno, però, arrivai qui con un coro gospel (era il 2019, quando Irama cantò “La ragazza con il cuore di latta”, con cui si classificò al settimo posto, ndr) e in cerchio fu recitata una bellissima preghiera dalla leader del gruppo. Quello è un momento che porterò per sempre con me, poiché mi ha regalato un’emozione grandissima”.

TESTO COMPLETO “LA GENESI DEL TUO COLORE” IRAMA

Irama fa ufficialmente il suo ritorno al Festival di Sanremo con la canzone “La genesi del tuo colore”, un brano caratterizzato senza dubbio da un ritmo talmente rapido da sconfinare quasi nell’universo dance. Pare essere addirittura un tormentone estivo in anticipo e, siamo sicuri, si candida a entrare in heavy rotation radiofonica. Di seguito il testo completo della canzone (fonte: Tv Sorrisi e Canzoni).

Non sarà la neve

A spezzare un albero

Avessi finto sarebbe stato meglio

Di averti visto piangere in uno specchio

E mi manca la tua voce ormai

Ora che, ora che, ora che sei qui

Io sono qui

Ci vestiremo di vertigini

Mentre un grido esploderà

Come la vita quando viene

Mai smetterai canterai

Perderai la voce

Andrai, piangerai, ballerai

Scoppierà il colore

Scorderai il dolore

Cambierai il tuo nome

Avessi finto sarebbe stato meglio

Hai poco tempo ormai

Per vivere una vita che non sentirai

Chiudo il sole un attimo

Anche se non dormirò oh

E i pensieri passano

Come eclissi resti qui

Io resto qui

E danzeremo come i brividi

Mentre la vita suonerà

Con le dita tra le vene

Mai smetterai canterai

Perderai la voce

Andrai, piangerai, ballerai

Scoppierà il colore

Scorderai il dolore

Cambierai il tuo nome

Colora l’anima

Con una lacrima

Colora l’anima

Con una lacrima

Sottovoce nasce il sole

La scia che ti porterà dentro

Nel centro dell’universo

E l’armonia del silenzio

Sarà una genesi

La genesi del tuo colore

Mai smetterai canterai

Perderai la voce

Andrai, piangerai, ballerai

Scoppierà il colore

Colora l’anima

Con una lacrima

Colora l’anima

Con una lacrima

Scoppierà il colore

Colora l’anima

Con una lacrima

Scorderai il dolore

Colora l’anima

Con una lacrima

Cambierai il tuo nome.

