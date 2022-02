Testo “La notte” di Arisa/ La cover a Il Cantante Mascherato

La notte di Arisa sarà protagonista della serata a Il Cantante Mascherato

La notte di Arisa torna protagonista stasera sulla Rai in Il Cantante Mascherato. La canzone sarà interpretata dal personaggio Sole Luna insieme proprio alla stessa Arisa. La canzone fu scritta da Giuseppe Anastasi con la produzione di Mauro Pagani. Si tratta del primo estratto dell’album Amami che ottenne un grandissimo successo. Con questa canzone si presentò al 62esimo Festival della Canzone italiana di Sanremo arrivando al secondo posto. Rimase primo nella classifica FIMI per quattro settimane e collezionando ben 120mila download vincendo un quadruplo disco di platino. Ancora oggi viene considerato dalla critica e per i numeri il brano di maggior successo dell’artista. Gaetano Morbioli ha diretto il video musicale della canzone che è stato prodotto dalla Run Multimedia. Arisa con questo brano segnò un cambiamento nella sua vita professionale.

AKA 7EVEN DUETTO CON ARISA A SANREMO 2022/ Il commovente omaggio ad Alex Baroni

Testo completo “La notte” di Arisa interpretata da Sole Luna e dalla stessa Arisa

Non basta un raggio di sole in un cielo blu come il mare

Perché mi porto un dolore che sale, che sale

Si ferma sulle ginocchia che tremano, e so perchè

E non arresta la corsa, lui non si vuole fermare

Perché è un dolore che sale, che sale e fa male

Ora è allo stomaco, fegato, vomito, fingo ma c’è

E quando arriva la notte

E resto sola con me

La testa parte e va in giro

In cerca dei suoi perchè

Né vincitori né vinti

Si esce sconfitti a metà

La vita può allontanarci

L’amore continuerà

Lo stomaco ha resistito anche se non vuol mangiare

Ma c’è il dolore che sale, che sale e fa male

Arriva al cuore lo vuole picchiare più forte di me

Prosegue nella sua corsa, si prende quello che resta

Ed in un attimo esplode e mi scoppia la testa

Vorrebbe una risposta ma in fondo risposta non c’è

E sale e scende dagli occhi

Il sole adesso dov’è?

Mentre il dolore sul foglio è

Seduto qui accanto a me

Che le parole nell’aria

Sono parole a metà

Ma queste sono già scritte

E il tempo non passerà

Ma quando arriva la notte, la notte

E resto sola con me

La testa parte e va in giro

In cerca dei suoi perchè

Né vincitori né vinti

Si esce sconfitti a metà

La vita può allontanarci

L’amore poi continuerà

E quando arriva la notte, la notte

E resto sola con me

La testa parte e va in giro

In cerca dei suoi perchè

Né vincitori né vinti

Si esce sconfitti a metà

L’amore può allontanarci

La vita poi continuerà

Continuerà

Continuerà

LEGGI ANCHE:

Arisa, chi è e l'amore/ "Ho paura che chi sta con me si innamori di un'altra...". Duetto con Aka7evenArisa e il bullismo "Mi dicevano che puzzavo"/ Sulla chirurgia "Ci sono cascata..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA