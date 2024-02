TESTO “LA RABBIA NON TI BASTA” CANZONE BIGMAMA/ Analisi e significato, Sanremo 2024: rivalsa dopo il bullismo

Il testo della canzone “La rabbia non ti basta” che BigMama ha portato al Festival di Sanremo 2024 parla di rivalsa su bullismo, body sharing e violenza, esperienze che purtroppo l’artista ha vissuto in passato sulla sua pelle. Presentando la canzone, BigMama aveva raccontato che con la sua musica le piace lanciare messaggi forti. “Questo è un pezzo che chiude un cerchio di rivalsa”. Il senso di questa canzone è che non bisogna avere paura di credere in se stessi, non bisogna farsi condizionare dal pensiero altri.

Ma per BigMama è anche un’occasione per scusarsi con la lei bambina: “Se ti dicono che non puoi cantare perché sei grassa, perché sei donna, perché vieni da un paesino, fregatene”. La rapper ha provato odio per anni, era la sua prima risposta all’odio che le riversava il mondo. “Nei miei primi testi c’era tantissimo rancore, pensavo all’autolesionismo, al suicidio, sfogavo la rabbia su me stessa”. Ora BigMama ha capito che bisogna trasformare le energie negative in positive e che, appunto, “la rabbia non ti basta“. (agg. di Silvana Palazzo)

“La rabbia non ti basta” testo canzone BigMama a Sanremo 2024

Tra le cantanti in gara al Festival di Sanremo 2024, BigMama è una delle più attive dal punto di vista civile e politico, per quanto riguarda i temi dell’inclusione, dei diritti e della body positivity: “Spero in un podio composto da sole donne: ce lo meritiamo” ha dichiarato a Tv Sorrisi e Canzoni. Nel testo della canzone ‘La rabbia non ti basta’, BigMama fa un po’ il punto su questa esperienza: è l’analisi di un dialogo tra una giovane donna consapevole di sé e dei suoi mezzi e la ragazzina di qualche anno fa, bisognosa di certezze, tra cui quella della rabbia.

C’è voglia di proteggersi e curarsi nel testo della canzone ‘La rabbia non ti basta’ (“Se potessi andare indietro ti darei una casa vera in cui dormire/se anche fossi solo vetro ti coprirei per strada e mi farei colpire”), ma non come una mamma che cerca la pacificazione, ma come modo per ricaricarsi per la battaglia (“Ora detesto/pensare a te come a una di quelli lì, che ci hanno perso”). Per la cantante avellinese, la canzone chiude un cerchio, partendo dall’aggressività degli esordi, ma sostituendo il rancore con la forza della ragione.

“La rabbia non ti basta” analisi testo della canzone di BigMama a Sanremo 2024

Seguendo un flow rap temperato per i gusti più pop, BigMama, nel testo della canzone ‘La rabbia non ti basta’, parla di sé e a sé per comunicare con chi ha bisogno di una spinta: “Guarda me/adesso sono un’altra/la rabbia non ti basta/hai cose da dire/se ti perdi segui me”. Il pezzo comunica ai ragazzi attraverso lo specchio dell’auto-ritratto, mostra le crepe di un’età difficile, specie se vista da angoli non conformi, che si scontrano con il bisogno di omologazione del mondo (“È facile distruggere i più fragili/colpire e poi affondare chi è solo”) a partire dalla famiglia, che spesso è il luogo in cui il disagio cresce: “Lo sai che a casa non Devon sapere, cosa dovrai dire/Una figlia che perde chi la vuole avere, quindi apre ferite/Vorresti solo un altro corpo/ma a quale costo?”.

Il testo di una canzone relativamente dura, sincera nelle liriche, aperta però alla speranza, anzi guidato dalla capacità di cambiare e amarsi che è innata nell’essere umano (“Credere nei propri sogni salva/se vuoi ballare balla)”, in cui la musica gioca a rimpiattino con il testo, alternando ritmi morbidi a pulsioni dance, parole che possono essere ferro o piuma. Non ha scelto quindi di cambiare immagine e spirito BigMama, che l’hanno scorso sorprese molti durante il duetto con Elodie, ma prima di colpire duro ha voglia di risollevare le anime di chi lotta per un posto nel mondo ed è un atteggiamento sano e maturo da parte di una ventitreenne.

