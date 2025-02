SANREMO 2025, IL SIGNIFICATO TESTO “LA TANA DEL GRANCHIO”, CANZONE DI BRESH: FARE I CONTI COI NOSTRI LIMITI…

Esordio in gara a Sanremo 2025 per Bresh, cantautore rap che nell’edizione 2025 del Festival porta il testo canzone La tana del granchio, ballata hip-pop piuttosto intimista e suggestiva: la tana del titolo, dice infatti, “è un luogo intimo che ognuno interpreta a modo proprio. Tutti ne abbiamo una”. Il testo La tana del Granchio esplora la fragilità dei legami umani attraverso un narratore consapevole dei propri limiti ma incapace di superarli. La relazione è descritta come un insieme di atti mancati, gesti d’amore corrotti dal tempo e dalla incomunicabilità. Nonostante il tono disilluso (“Camera mia non è una metropoli“), c’è una struggente ricerca di redenzione, anche se vana (“Ho bisogno solo di riuscire a convincere te“).

Bresh con La tana del Granchio a Sanremo 2025/ "Vi porterò in un luogo misterioso e segreto"

Il testo canzone La tana del granchio di Bresh a Sanremo 2025 parla dei momenti critici nella vita di ognuno, quelli in cui una scelta può cambiare tutto e che costringono a riflettere sulle proprie capacità e i propri limiti, il testo è fatto di un flusso poetico frammentato, che riflette l’instabilità emotiva dell’autore e la sua voglia di creare immagini diverse dalle solite, specie dai suoi colleghi coetanei, per raccontare l’impotenza e l’attesa.

Bresh gioca a Sanremo 2025 sul paradosso tra i versi fluidi del testo canzone La tana del granchio e una riflessione sulla sua incapacità di esprimersi (“Ho una parola sbagliata per ogni frase“) e l’isolamento (“Ora che siamo soli mi puoi pure parlare / Guardati intorno non c’è nessuno”), cercando una costante connessione, nonostante la sensazione di fallimento (“Se capisci che non ti amo” (… ) “Sappi però che alla fine ti voglio bene”).

“LA TANA DEL GRANCHIO”, ANALISI TESTO CANZONE BRESH A SANREMO 2025

Fin dal titolo della canzone La tana del granchio di Bresh mette in luce le sue capacità liriche (autore anche delle musiche, oltre che del testo, assieme ad altri tre autori), soprattutto nell’utilizzo di piccole istantanee capaci di comunicare stati d’animo: Il “sacchetto di plastica con i costumi bagnati / sotto al sole per tutta l’estate“, il monolocale di quel carnevale solitario, “il mare si è salato / perché un marinaio ci ha pianto sopra” rivelano una certa di capacità di usare le immagini retoriche per parlare di incomprensione, tempo che passa e logorio emotivo, di disillusione (“La madre che si sgola” oppure “Una testa che gira ancora/Una chitarra che non suona / Una borsa piena di buchi”).

Bresh, alla prima prova come concorrente di Sanremo 2025, cerca di sorprendere il pubblico, abituato a un altro tipo di musica rap, e qui, aiutato anche dal suono popolare: Il testo canzone La tana del granchio diventa così un diario di fallimenti e speranze sepolte, dove persino gli oggetti quotidiani diventano testimoni muti di un amore che non riesce a trovare forma. L’assenza di un finale risolutivo (“vento che non si posa“) lascia l’ascoltatore in un limbo di attesa, tra la rassegnazione e un tenace, seppur vago, desiderio di guarigione.