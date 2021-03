Testo Le cose in comune di Daniele Silvestri, cover a Sanremo 2021/ Targa Tenco per…

Il vecchio ed il nuovo, sul palco dell’Ariston, in occasione della serata dedicata alle cover di oggi 4 marzo al Festival di Sanremo 2021 il suo formato da Fedez e Francesca Michielin ha optato per un medley. I due giovani artisti non avranno alcun ospite ad affiancarli ma porteranno la canzone “Le Cose In Comune” di Daniele Silvestri e “Del verde” di Calcutta. Il primo è il brano scritto e cantato da Silvestri, pubblicato nel febbraio 1995 e rappresenta il secondo singolo estratto dall’album Prima di essere un uomo (suo secondo lavoro discografico). Testo e melodia molto leggeri e orecchiabili, “Le cose in comune” ha conquistato la Targa Tenco come migliore brano dell’anno.

Genere pop, il brano dell’artista romano ebbe un grande successo nella metà degli anni Novanta. Il videoclip fu diretto da Alex Infascelli e vede lo stesso Daniele Silvestri calarsi nei panni di uno scienziato alle prese in laboratorio con la creazione della donna perfetta partendo da un presunto manichino. Durante il suo lavoro in laboratorio, sugli schermi presenti spuntano frammenti di alcuni programmi tv, da Star Trek o Tom & Jerry, che si alternano al volto dell’artista mentre canta la canzone. Al termine del brano una donna artificiale prende vita, si alza dal lettino e balla un lento con Silvestri.

DANIELE SILVESTRI, TRA I CANTAUTORI PIU’ APPREZZATI

Daniele Silvestri è uno dei cantautori italiani più apprezzati della scena musicale italiana. La sua attività inizia nel 1994 con un disco omonimo che gli fece guadagnare la sua prima Targa Tenco per il miglior album di esordio. L’anno seguente prende parte al Festival di Sanremo per la sezione “Nuove proposte” con “L’uomo col megafono” vincendo il premio della critica come miglior testo letterario. Con il brano Le cose in comune, fa parte del secondo album di Silvestri. Nel 2014 l’artista ha annunciato via social la collaborazione con i suoi due amici e colleghi, Niccolò Fabi e Max Gazzè, con i quali ha realizzato un trio, realizzando il singolo Life Is Sweet, e successivamente un tour di grande successo. Le cose in comune resta però uno dei suoi brani memorabili.

LE COSE IN COMUNE, IL TESTO DELLA CANZONE DI DANIELE SILVESTRI

Le cose che abbiamo in comune sono 4850

Le conto da sempre, da quando mi hai detto

“Ma dai, pure tu sei degli anni ’60?”

Abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi

Due orecchie ed un solo cervello

Soltanto lo sguardo non è proprio uguale

Perché il mio è normale, ma il tuo è troppo bello

Le cose che abbiamo in comune

Sono facilissime da individuare

Ci piace la musica ad alto volume

Fin quanto lo stereo la può sopportare

Ci piace Daniele, Battisti, Lorenzo, le urla di Prince, i Police

Mettiamo un CD prima di addormentarci

E al nostro risveglio deve essere lì

Perché quando io dormo, tu dormi

Quando io parlo, tu parli

Quando io rido, tu ridi

Quando io piango, tu piangi

Quando io dormo, tu dormi

Quando io parlo, tu parli

Quando io rido, tu ridi

Quando io piango, tu ridi

Le cose che abbiamo in comune

Sono così tante che quasi spaventa

Entrambi viviamo da più di vent’anni

Ed entrambi comunque da meno di trenta

Ci piace mangiare, dormire, viaggiare

Ballare, sorridere e fare l’amore

Lo vedi, son tante le cose in comune

Che a farne un elenco ci voglio almeno tre ore, ma

Allora cos’è

Cosa ti serve ancora

A me è bastata un’ora

“Le cose che abbiamo in comune”

Ricordi, sei tu che prima l’hai detto

Dicevi, “Ma guarda, lo stesso locale

Le stesse patate, lo stesso brachetto”

E ad ogni domanda una nuova conferma

Un identico ritmo di vino e risate

E poi l’emozione di quel primo bacio

Le labbra precise, perfette, incollate

Abbracciarti, studiare il tuo corpo

Vedere che in viso eri già tutta rossa

E intanto scoprire stupito e commosso

Che avevi le mie stesse identiche ossa

Allora ti chiedo, non è sufficiente?

Cos’altro ti serve per essere certa

Con tutte le cose che abbiamo in comune

L’unione fra noi non sarebbe perfetta?

Quando io dormo, tu dormi

Quando io parlo, tu parli

Quando io rido, tu ridi

Quando io piango, tu piangi

Quando io dormo, tu dormi

Quando io parlo, tu parli

Quando io rido, tu ridi

Quando io piango, tu ridi, ma

Allora cos’è

Cosa ti serve ancora

A me è bastata un’ora

A me è bastata un’ora

Le cose che abbiamo in comune sono 4850

Le conto da sempre, da quando mi hai detto

“Ma dai, pure tu sei degli anni ’60?”

Abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi

Due orecchie ed un solo cervello

Soltanto lo sguardo non è proprio uguale

Perché il mio è normale, ma il tuo

È troppo bello

Troppo bello

E vai

E vai

Quando io dormo, tu dormi

Quando io parlo, tu parli

Quando io rido, tu ridi

Quando io piango, tu ridi

Troppo bello



