Testo “Le mille bolle blu” di Mina/ La cover a Il Cantante Mascherato

Le mille bolle blu di Mina sarà protagonista della serata a Il Cantante Mascherato

Le mille bolle blu è un brano storico di Mina che reinterpreteranno il Pesce Rosso e Memo Remigi stasera a Il Cantante Mascherato. La canzone appartiene a ben tre Ep della Tigre di Cremona e ha dato vita sia a un programma televisivo di Rai 1 che a un film del 1993 diretto da Leone Pompucci. Per la prima volta è stato pubblicato nel 1961 come 37esimo singolo dell’artista su vinile per l’etichetta Italdisc MH 80. Gli arrangiamenti sono stati curati da Tony De Vita. Le mille bolle blu era stato pronosticato come papabile vincitore del Festival di Sanremo finendo in una posizione decisamente deludente. Questo dolore porterà l’artista a prendere la radicale decisione, ancora oggi immutata, di non partecipare mai più alla kermesse della musica italiana. Il posto migliore raggiunto nelle classifiche settimanali è il quinto mentre in quella annuale si attesterà al 64esimo.

Testo completo “Le mille bolle blu” di Mina interpretata dal Pesce Rosso e Memo Remigi

Se tu

Chiudi gli occhi

E mi baci

Tu non ci crederai

Ma vedo

Le mille bolle blu

E vanno leggere, vanno

Si rincorrono, salgono

Scendono per il ciel

Blu

Le mille bolle blu

Blu

Le vedo intorno a me

Blu

Le mille bolle blu

Che volano e volano e volano

Blu

Le mille bolle blu

Blu

Mi sento dondolar

Blu

Tra mille bolle blu che danzano

Su grappoli di nuvole

Dentro a me le arpe suonano

Bacio te

E folli immagini

Giungono

Blu

Le mille bolle blu

Blu, le vedo intorno a me

Blu, le mille bolle blu

Che volano, mi chiamano, mi cercano

Amor

Impazzisco di gioia

Se vedo passeggiar

Nel vento, le mille bolle blu

Un bacio, ancora un bacio

S’avvicinano

Eccole eccole

Sono qui

Blu

Le mille bolle blu

Blu

Le vedo intorno a me

Bolle

Le mille bolle blu

Che volano e volano e volano

Blu

Le mille bolle blu

Blu

Mi sento dondolar

Blu

Tra mille bolle blu che danzano

Su grappoli di nuvole

Dentro a me le arpe suonano

Bacio te

E folli immagini

Giungono

Blu

Le mille bolle blu

Blu, le vedo intorno a me

Blu, le mille bolle blu

Che volano, mi chiamano, mi cercano

E volano, volano…

Nel ciel

“Le mille bolle blu” di Mina: il video di un’interpretazione

