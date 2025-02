Irama al Festival di Sanremo 2025 con la canzone Lentamente, proverà a bissare il successo di ‘Ovunque sarai’

Irama è il veterano della nuova generazione di cantanti sanremesi: con la canzone Lentamente partecipa al Festival di Sanremo per la quinta volta, la sesta se contiamo l’esordio nelle nuove proposte. Il pezzo, sulla scia di Tu no dell’anno scorso è una ballata che punta tutto sull’intensità dell’interpretazione: “Lentamente è un brano che mi sembrava adatto per Sanremo – racconta Filippo – Mi sono messo a nudo per dare spazio a una storia davvero intensa. Canto un amore viscerale che si consuma lentamente, che si distrugge piano piano da entrambe le parti. Il testo è crudo e trasparente”.

Lentamente, significato testo canzone Irama a Sanremo 2025

Il testo canzone Lentamente di Irama questa trasparenza la mostra subito, assieme al tono intenso, disincantato e carico di amarezza: Il brano si apre con un riferimento diretto al passato (“Non ti ricordi che / Sei stata tu crudele…”) e si dipana lungo un percorso di recriminazioni e delusioni. L’accusa di crudeltà, ripetuta e sottolineata con l’uso ripetuto di aggettivi come “crudele” e “fredda come la neve”, evidenzia il senso di tradimento e il dolore causato da comportamenti percepiti come insensibili.

Il ritornello “Lentamente si sta spegnendo / Ogni fottuto sentimento” riassume il nucleo drammatico del testo della canzone di Irama: il progressivo affievolirsi di ogni emozione autentica, come se il tempo e le dinamiche conflittuali avessero cancellato la passione iniziale, trasformandola in un’ombra di rancore e disincanto.

Il testo della canzone Lentamente passa attraverso i ricordi (“ballavi nuda su una canzone classica”) per costruire la distanza progressiva dell’amore (“Ma non so più come dirtelo”, “dimmi che sono lontano anni luce / Lontano da te”) e Il desiderio di distanza diventa una strategia per proteggersi, anche se al costo di rinunciare a una possibile riconciliazione. Anche musicalmente, il testo della canzone Lentamente segue la strada cupa e drammatica delle recenti apparizioni di Irama a Sanremo, a cui le ripetizioni continue di certi versi (“crudele, crudele, crudele”, “la neve, la neve, la neve”, il ritornello) sottolineano il peso emotivo e la ferocia delle accuse.

Lentamente, analisi testo canzone Irama a Sanremo 2025

Il testo Lentamente della canzone di Irama, che punta a un altro buon posizionamento nella classifica di Sanremo 2025, usa immagini forti, contrasti emotivi e un linguaggio diretto per trasmette il senso di un legame che si spegne lentamente, lasciando spazio a una profonda disillusione: un ritratto veritiero e struggente della complessità delle relazioni sentimentali, in cui amore e dolore spesso si intrecciano in modo indissolubile.