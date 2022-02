Testo “L’importante è finire” di Mina/ La cover a Il Cantante Mascherato

L’importante è finire di Mina sarà protagonista della serata a Il Cantante Mascherato

L’importante è finire di Mina sarà tra i brani protagonisti nella serata de Il Cantante Mascherato di oggi, 11 febbraio. A interpretarla sarà il personaggio della Medusa insieme a Cristiano Malgioglio che scrisse il testo. Il brano è il 117esimo singolo di Mina pubblicato per l’etichetta PDU nel lato A con dall’altra parte Quando mi svegliai. La canzone ha anticipato l’uscita dell’album La Mina che verrà pubblicato dopo qualche anno. Sarà distribuito in diversi paesi come Spagna, Belgio, Francia e Turchia. Come detto il testo è stato scritto da Malgioglio con la musica composta da Alberto Anelli. Addirittura la televisione italiana lo censurò per i contenuti troppo forti. Rimane il dubbio se l’esibizione ad Adesso Musica sulla Rai sia andata in onda prima o dopo la censura, cosa che scatenò un numero considerevole di polemiche. Il brano fu citato in un concerto a Roma nel maggio del 2018 dal frontman degli Arctic Monkeys Alex Turner.

Testo completo “L’importante è finire” di Mina interpretata dalla Medusa e Cristiano Malgioglio

Adesso arriva lui

Apre piano la porta

Poi si butta sul letto

E poi, e poi

Ad un tratto io sento afferrarmi le mani

Le mie gambe tremare

E poi, e poi, e poi, e poi

Spegne adagio la luce, la sua bocca sul collo

Ha il respiro un po’ caldo, ho deciso, lo mollo

Ma non so se poi farlo o lasciarlo soffrire

L’importante è finire

Adesso volta la faccia

Questa è l’ultima volta

Che lo lascio morire

E poi, e poi

Ha talento da grande, lui, nel fare l’amore

Sa pigliare il mio cuore

E poi, e poi, e poi, e poi

Ha il volto sconvolto

Io gli dico “ti amo”

Ricomincia da capo

È violento il respiro

Io non so se restare o rifarlo morire

L’importante è finire

