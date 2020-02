Testo “Me ne frego” Achille Lauro/ Quando un amore diventa “tossico” (Sanremo 2020)

Achille Lauro torna sul palco dell’Ariston con “Me ne frego”, il cui testo è nato da uno stato d’animo, così come era accaduto per “Rolls Royce”. Lauro De Marinis, il vero nome del cantante, ha spiegato che la canzone portata al Festival di Sanremo 2020 è ispirata agli anni ’80 e ’90. Nel suo brano ha voluto portare quello che succede nei live. E quindi ha costruito un branco con diversi ambienti: il momento iniziale introspettivo, poi quello di stupore, quindi la fase punk. Tutto è partito però dal titolo della canzone, “Me ne frego”, in cui non c’è nulla di politico. Per Achille Lauro è uno stile di vita, un approccio con cui affrontare quell’amore antipatico di cui parla nel testo. Un amore antipatico che non respinge, anzi sembra dire: «Fa niente, viviamolo». Achille Lauro racconta una relazione tossica, affascinante e al tempo stesso pericolosa, per la quale si vivono montagne russe emotive. Il testo di “Me ne frego”, quindi, parla di un uomo che viene usato dalla sua donna, di una relazione univoca in cui l’uomo viene sfruttato, riempito di bugie e truffato sentimentalmente.

TESTO “ME NE FREGO” DI ACHILLE LAURO

Sì

Noi sì

Noi che qui

Siamo soli qui

Noi sì

Soli qui

Fai di me quel che vuoi sono qui

Faccia d’angelo

David di Michelangelo

Occhi ghiacciolo

Dannate cose che mi piacciono

Ci son cascato di nuovo

Ci son cascato di nuovo

Pensi sia un gioco

Vedermi prendere fuoco

Ci son cascato di nuovo

Tu sei mia

Tu sei tu

Tu sei più

Già lo so

Che poi lì

Che non so più

Poi chi trovo

Chi trovo.

Sono qui

Fai di me quel che vuoi

Fallo davvero

Sono qui

Fai di me quel che vuoi

Non mi sfiora nemmeno

Me ne frego

Me ne frego

Dimmi una bugia me la bevo

Sì sono ubriaco ed annego

O sì me ne frego davvero

Sì me ne frego

Prenditi gioco di me che ci credo

St’amore è panna montata al veleno

È instabile

Fragile

È una strega

Solo favole

Favole

A far la scema

È abile

Agile

Quel modo

Insospettabile

O mio Dio sì

Lei

Che dice a me

Voglio te

Ma vuole

Quello che non sa di sé

Dai

Vorresti che buttassi tutto quanto all’aria per te

Si perché

Per un capriccio

Lo sai

Che è così

Non si può non si può

Come no

Non mi sfiora nemmeno

Me ne frego

Me ne frego

Dimmi una bugia me la bevo

Sì sono ubriaco ed annego

O sì me ne frego davvero

Sì me ne frego

Prenditi gioco di me che ci credo

St’amore è panna montata al veleno

È una vipera in cerca

Di un bacio

Che poi

Le darò

Io sempre in cerca

Di quello che ho perso

Perdendo

Le cose che ho

Amore dimmi qualcosa

Qualcosa di te

Che non so

Così mi prendo anche un piccolo pezzo

Di te

Anche se non si può

Fai quel che vuoi

Me ne frego

Me ne frego

Dimmi una bugia me la bevo

Sì sono ubriaco ed annego

O sì me ne frego davvero

Sì me ne frego

Prenditi gioco di me che ci credo

St’amore è panna montata al veleno

Ne voglio ancora

