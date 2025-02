Niente politica, ma più richiami alla pace al Festival di Sanremo 2025, come il messaggio a sorpresa di Papa Francesco, trasmesso prima del duetto della palestinese Mira Awad e l’israeliana Noa sulle note di “Imagine” di John Lennon. La loro esibizione è un inno alla pace, perché distruggere non è la soluzione, lo è costruire, anche se ci vuole tempo. Del resto, la distruzione arriva in un attimo, per la costruzione servono anni. Altrettanto significativo è stato l’Rvm del Santo Padre, che ha sottolineato la bellezza della musica e la sua potenza come strumento di pace.

L’appello di Papa Francesco per la pace

“La pace è possibile” per Bergoglio, che lancia l’ennesimo appello. Oltre a parlare della passione per la musica, soprattutto quella lirica che ha ereditato dalla madre, Papa Francesco ha risposto all’invito di Carlo Conti per un appello per la pace. Ma è partito dal ricordo della Giornata mondiale dei bambini dello scorso maggio per arrivare a rimarcare come la musica sia la lingua di tutti i popoli e che, in quanto tale, può arrivare al cuore di tutti e può favorire la convivenza tra gli uomini.

Il messaggio di Bergoglio a Sanremo 2025

Il pensiero del papa è andato ai bambini che non possono cantare e che soffrono per le guerre. “Non dimentichiamo mai che la guerra è sempre una sconfitta“. Bergoglio ha confidato qual è il suo sogno: “Vedere chi si è odiato stringersi la mano“. Quello che fa la musica è mostrare che la pace è possibile. Infine, ha augurato di vivere delle belle serate con il Festival di Sanremo 2025 e ha rivolto un saluto ai telespettatori, ma in particolare a chi soffre. “La musica può aprire il cuore all’armonia, alla gioia dello stare insieme, con un linguaggio comune e di comprensione facendoci impegnare per un mondo più giusto e fraterno“, ha concluso Bergoglio.

Clicca qui per il video messaggio di Papa Francesco a Sanremo 2025 (da Raiplay)