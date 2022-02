Testo “Mi manchi” di Fausto Leali/ La cover a Il Cantante Mascherato

Mi manchi di Fausto Leali sarà protagonista della serata a Il Cantante Mascherato

Fausto Leali si è reso disponibile con la sua “Mi Manchi” per una nuova interpretazione a Il Cantante Mascherato al fianco del personaggio del Pastore Maremmano. Il brano uscì per la prima volta nel 1988 nel vinile che nell’altro lato vedeva un’altra canzone straordinaria come Col tempo. Mi Manchi è stata scritta da Fabrizio Berlincioni e Franco Fasano. Leali con questa si piazzò al quinto posto al Festival di Sanremo di quell’anno. Nel 2006 fu Andrea Bocelli a reinterpretarla inserendola dentro al suo album Amore. Nel 1988 entrambi i brani presenti su questo vinile saranno inseriti all’interno del brano Non c’è neanche il corso. Sicuramente si tratta di una canzone straordinaria ed è la più famosa di Fausto Leali che la canterà in tantissime circostanze e sempre con la grinta della prima volta.

Testo completo “Mi manchi” di Fausto Leali interpretata dal Pastore Maremmano e Fausto Leali stesso

Mi manchi

Quando il sole da’ la mano all’orizzonte

Quando il buio spegne il chiasso della gente

La stanchezza addosso che non va più via

Come l’ombra di qualcosa ancora mia

Mi manchi

Nei tuoi sguardi e in quel sorriso un po’ incosciente

Nelle scuse di quei tuoi probabilmente

Sei quel nodo in gola che non scende giù

E tu, e tu

Mi manchi, mi manchi

Posso far finta di star bene, ma mi manchi

Ora capisco che vuol dire

Averti accanto prima di dormire

Mentre cammino a piedi nudi dentro l’anima

Mi manchi

E potrei cercarmi un’altra donna ma m’ingannerei

Sei il mio rimorso senza fine, il freddo delle mie mattine

Quando mi guardo intorno e sento che mi manchi

Ora che io posso darti un po’ di più

E tu, e tu

Mi manchi

E potrei avere un’altra donna ma m’ingannerei

Sei il mio rimorso senza fine

Il freddo delle mie mattine

Quando mi guardo intorno e sento che mi manchi

Mi manchi di Fausto Leali: il video dell’esibizione al Festival di Sanremo 1988

