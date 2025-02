IL SIGNIFICATO DEL TESTO “MILLE VOLTE ANCORA” DI ROCCO HUNT A SANREMO 2025

Vincitore delle Nuove proposte nel 2014, Rocco Hunt affronta Sanremo 2025 per la terza volta in gara con il testo della canzone Mille vote ancora, brano autobiografico e fortemente dialettale (speriamo non tornino le sciocche polemiche che accompagnarono Geolier) che il rapper napoletano ha scritto con – tra gli altri – Simonetta e Antonacci: “È il racconto della mia storia: parla di un ragazzo, del suo legame con la propria terra, della nostalgia di casa quando sei costretto ad andare via”.

Ada, chi è la moglie di Rocco Hunt e il figlio Giovanni/ Un dolcissimo amore e quel retroscena sulla gelosia

Nel testo della canzone Mille vote ancora di Rocco Hunt c’è tutto il campionario dei ricordi partenopei: ”Mi ricordo una strada/Un quartiere qualunque/Un bambino che sogna/Pure se non ha niente”, con il cantante che evoca i ricordi di una giovinezza fatta di sogni e speranze, nonostante le difficoltà materiali.

Cantanti big Sanremo 2025: i 30 nomi/ Dissing Fedez-Tony Effe, Elodie favorita? Meno trap, più cantautori

Questa nostalgia si trasforma in una riflessione sulla perdita: col passare del tempo, molti degli elementi che definivano l’identità e l’appartenenza (l’odore del caffè, le canzoni alla radio, i giochi nel quartiere) svaniscono o si trasformano.

Con il tempo ci si accorge che anche le cose che una volta si odiavano ora mancano. C’è un senso di rimpianto per quel luogo che, pur con le sue imperfezioni, costituiva un punto di riferimento imprescindibile: “Non è stata domenica mai più Da quando sono andato via da casa mia,/Rimpiango anche le cose che odiavo/Le stesse che mi hanno fatto andare via”.

Rocco Hunt, chi sono la moglie e il figlio Ada e Giovanni/ "Bambino sensibile e per niente viziato"

“MILLE VOTE ANCORA” ANALISI TESTO CANZONE ROCCO HUNT A SANREMO 2025

L’odore del nostalgismo di Celentano, del Ragazzo della via Gluck affiora qua e là: “L’erba cresce in un campetto abbandonato/Colpa dei telefoni non ci hanno più giocato”, la vivacità del passato e la desolazione del presente, il contatto umano e la spontaneità dei giochi all’aperto sono stati sostituiti dalla tecnologia e da una vita sempre più distante dalle tradizioni.

E poi la richiesta accorata: “E mo’ riportami dove/Overamente songo je/‘O cafè dint’‘e canzone/Viento ‘e mare che sbatte pe’ dinto ‘e feneste”, in dialetto per rafforzare il senso di appartenenza e l’idea che la propria identità è fortemente legata al luogo d’origine, con i suoi profumi, suoni e atmosfere uniche, senza negare la realtà della periferia “Dove ancora si muore per niente a vent’anni/‘Sti figlie anna capi’/‘Sta guerra adda ferni’”.

Infarcita di cliché di facile presa emotiva, il testo della canzone Mille vote ancora di Rocco Hunt cerca la memoria e le proprie radici, esprime il desiderio di riconnettersi con un passato che, nonostante le difficoltà, ha plasmato l’identità di Rocco, che mescola italiano e dialetto per trasmettere la nostalgia per un quartiere, una casa e un tempo in cui, nonostante tutto, c’era vita, autenticità e speranza.

Il testo della canzone Mille vote ancora riflette sul paradosso del distacco: mentre il passato porta con sé dolore e rimpianto, è anche la chiave per ritrovare se stessi in un mondo in continuo mutamento.