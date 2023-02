Testo “Mostro”, canzone giANMARIA/ Analisi e significato (Sanremo 2023)

“MOSTRO”, TESTO CANZONE giANMARIA A SANREMO 2023

Dopo essere arrivato secondo a X-Factor e aver vinto Sanremo Giovani 2022, giANMARIA si presenta al pubblico del Festival di Sanremo 2023 con l’intenzione di figurare bene, di far valere il proprio seguito e la propria capacità mediatica. Lo fa con il testo della canzone Mostro, un pezzo che oscilla tra le sue radici musicali e il pubblico di Sanremo 2023, un pezzo che racconta il modo in cui negli ultimi anni abbia un po’ sacrificato famiglia e amici per raggiungere il proprio scopo artistico, sentendosi però un mostro, appunto.

gIANMARIA: "A Sanremo Giovani non mi hanno dato il premio"/ "Il brano in gara? Nasce da un periodo di paura"

Entrando subito nell’analisi del testo della canzone di giANMARIA, il ritmo del pezzo Mostro è pensato per ballare, quindi impostare un testo riflessivo è più difficile e nel brano questa difficoltà si sente, almeno all’inizio (“Ti ho baciato sulla fronte, sono uscito / Ho tenuto il bacio che mi hai dato in viso /Per non correre nessun rischio / Ho occupato uno spazio più piccolo”), ma poi il testo si scioglie, raccontando il rapporto complicato coi suoi cari mentre la sua stella musicale cominciava a brillare: “Ora che sorella mia tu sei madre / Dimmi se siamo ancora fratelli / Che mi sono perso? Ero solo distratto, da me”.

“MOSTRO”, ANALISI TESTO CANZONE giANMARIA A SANREMO 2023

Andando a fondo nell’analisi del testo della canzone Mostro, senza rimpianti o rimorsi che sembrerebbero ipocriti, giANMARIA affronta il suo presente con consapevolezza, non vuole rinnegare ciò che fa o ha fatto, ma vuole affrontarne le conseguenze in modo onesto (“Farò di tutto per stare da solo un momento / Ma che ti sembro un mostro?”; “Ti ho lasciato sopra il letto un mio libro / Così sai che tornerò / Ma con tutti quanti i letti che ho visto / Con che faccia tornerò?”).

Un testo del genere, in cui giANMARIA fa i conti con il suo presente tumultuoso – viene da ricordare il magnifico di Vivo da re di Enrico Ruggeri con i Decibel – sembra un po’ prematuro per un cantante di 20 anni, ma il mondo social e la nuova generazione di talenti da talent ha cambiato molto i ritmi dell’industria musicale e un testo come quello della canzone Mostro serve anche a riflettere a Sanremo 2023 su un nuovo stato delle cose: “Voglio entrare nei discorsi deciso / Ma mi sono perso tanto e che dico? / Se non sai mai di che si parla tanto vale star zitto”.

ANALISI TESTO CANZONE “MOSTRO” DI giANMARIA A SANREMO 2023: UNA RIFLESSIONE SU SE STESSO

Piuttosto che auto-flagellarsi per i suoi errori, giANMARIA preferisce ricominciare da capo, alla luce delle esperienze che ha raccolto (“E se le stelle fuori mi hanno tenuto sveglio / Vuol dire che ho avuto più di un pensiero / Se per allontanarsi basta prendere spazio / Allora diamogli un senso”), dimostrando a tutti che non è un mostro, che non si scorda di chi gli sta intorno, ma che finché si è in ballo, bisogna ballare. E il testo della canzone Mostro che serve per ballare, anche se il suo autore e interprete lo usa come mezzo per riflettere su se stesso.

