Testo “O forse sei tu”, canzone Elisa/ Analisi e significato (Sanremo 2022)

“O FORSE SEI TU”, ANALISI TESTO CANZONE ELISA A SANREMO 2022

Elisa torna al Festival di Sanremo 2022 ben ventuno anni dopo il suo trionfo. Lo fa con il testo “O forse sei tu“, una ballata pop incantevole, come la sua voce. Oltre ad un incredibile talento canoro, Elisa ha una grande dote, quella di disegnare mille sfumature con i testi delle sue canzoni. L’analisi del testo “O forse sei tu” che porta all’Ariston di di Sanremo 2022, evidenzia che la sua canzone è un inno alla vita e ai sentimenti per i quali è degna di essere vissuta. Il tutto, e non poco, con una chiarezza estrema.

Elisa, il marito Andrea Rigonat i figli Emma e Sebastian/ "Matrimonio? Dopo 7 anni"

Elisa parla in questo Sanremo 2022 di un tempo che non ci sfiora, di un cielo che si colora di più, tutto forse merito della persona amata, il cui sguardo è sufficiente per immaginare il mare blu, nient’altro. «E chiedimi tu come stai / Se ancora io non l’ho capito», canta Elisa che si lascia andare ad un appello, quello di essere sempre portata nel cuore della persona amata se dovesse partire. In tal caso «sarò tra le luci di mille città / tra la solita pubblicità». Ma si può essere anche «una piccola felicità» se si riesce a strappare un sorriso.

Elisa ha il Covid: come sta?/ "Domani non sarà a Sanremo Giovani"

ANALISI TESTO “O FORSE SEI TU” DI ELISA A SANREMO 2022: POTENZA DELL’AMORE

Una piccola felicità che fa venire «quella stupida voglia di vivere», che Elisa sa bene come tanto stupida non sia. Il testo della canzone “O forse sei tu” di Elisa è anche ricca di immagini, della primavera che arriva all’improvviso, della vertigine che non fa più paura, tanto che si riesce a guardare giù, o forse dipende tutto da lui/lei. Ma l’artista canta di tutte quelle volte, «mille», in cui lo/la si cerca e pensa, anche più del solito, nella notte. Una «musica» che «risuona in ogni parte nella notte».

Elisa in gara al Festival di Sanremo 2022?/ "Amadeus mi ha invitato..."

Alla fine non si parla più in prima persona, ma si prende in considerazione l’ipotesi che sia l’altra persona a donare «una piccola felicità» e «quella stupida voglia di vivere», perché del resto l’amore è reciprocità, quella che si intreccia per tutta la canzone e il testo “O forse sei tu” di Elisa a Sanremo 2022, in un turbinio di sensazioni che sono sufficienti a dipingere un quadro solo apparentemente inconsapevole della potenza dell’amore. Stasera, nella seconda serata del festival di Sanremo 2022, potremo rivivere queste emozioni ascoltando il testo della canzone “O forse sei tu” di Elisa.



© RIPRODUZIONE RISERVATA