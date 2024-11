Mew con la canzone “Oh my God” a Sanremo Giovani

Mew è il nome d’arte di Valentina Turchetto, una giovane cantautrice, nata a San Donà di Piave nel 1999. Appassionata di musica e danza, la sua è una figura promettente nel panorama dark e pop e il suo nome può essere collegato al termine giapponese myo che significa strano e mutante. La sua carriera assume una significativa svolta quando nel settembre 2023 decide di partecipare ad Amici. Durante la sua permanenza, la cantante ottiene un grande successo con i brani Mercoledì mai e Vivo che insieme ottengono migliaia di streaming. Terminata la sua permanenza al talent, Mew incide con Capitol records italy, il brano Posatenebre, ottenendo un discreto successo. Ora è pronta a prendere parte a Sanremo Giovani.

La principale dote della giovane artista Mew è quella di non celare nulla ai suoi fan e di aprirsi completamente a loro, anche affrontando i temi personali come quelli legati alla sua salute. Pur non vedendo l’ora di calcare il palco di Sanremo, Mew, dichiara le sue paure e le sue fragilità circa ciò che la turba maggiormente e cioè i problemi legati all’appendicite. Ma nonostante questo timore, la cantante è fiera del suo percorso e crede fortemente di dover affrontare il palco con assoluta serenità e convinzione, in quanto si reputa meritevole d’ascolto. Resilienza e ironia sono le sue prerogative e pertanto, la giovane cantante è in trepida attesa di questa importante occasione.

Significato del testo “Oh my God” canzone Mew in gara a Sanremo Giovani

Il brano descrive un forte senso di disagio e di vuoto interiore, derivanti dall’incapacità di trovare la propria dimensione. Mew è in continua lotta con le sue ferite e il problema dell’insonnia e sente che il suo cuore è rotto in mille pezzi. Ciò nonostante, non manca una velata speranza e cioè quella di un delicato fiore che riesce a sbocciare nell’asfalto. Quando canta di una domenica cyberpunk si riferisce alla mera illusione di ritrovare rifugio nel suo amore, in quanto, non è sicura che sia la giusta soluzione alle sue sofferenze. Qui il video del brano di Mew.

Testo “Oh My God” di Mew

Che cosa sai di me

dei graffi sopra ai gomiti

e l’insonnia alle 3

taglio nascere

con le mani di forbici

ogni cosa con te

che cosa so di me?

un vuoto dentro che non capirò

smette di battere

un cuore rotto in mille pezzi

cuore rotto in mille pezzi

Ma una domenica cyberpunk

si apre la crepa di un fiore

che rompe l’asfalto e per ora non muore

magari sei tu

oh no

Oh my God non lo so

se è davvero la cura

o se la luce non fa più per me

ho speso al buio troppo tempo

la luna

non mi ricordo neanche più dov’è

quante volte una parola dolce

mi è sembrata veleno

veleno

Oh my God non lo so

se è davvero la cura

lo spero

Sotto le costole

c’è il rumore del silenzio che sento tra me e te

smetto di piangere

con i polsi che mi tremano

e lentamente accellerano

Ma una domenica cyberpunk

si apre la crepa di un fiore

che rompe l’asfalto e per ora non muore

magari sei tu

oh no

Oh my God non lo so

se è davvero la cura

o se la luce non fa più per me

ho speso al buio troppo tempo

la luna

non mi ricordo neanche più dov’è

quante volte una parola dolce

mi è sembrata veleno

veleno

Oh my God non lo so

se è davvero la cura

lo spero

Tra le ossa cresce un vuoto dentro

i colori non ci sono

il tempo è fermo

poi tu mi smuovi un battito soltanto

in questo elettrocardigramma piatto

Oh my God non lo so

se è davvero la cura

o se la luce non fa più per me

quante volte una parola dolce

mi è sembrata veleno

veleno

Oh my God non lo so

se è davvero la cura

lo spero