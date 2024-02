TESTO “PAZZO DI TE”, CANZONE NEK E RENGA A SANREMO 2024/ Analisi e significato: l’amore che ti rende folle

Francesco Renga e Nek sono stati i ventesimi artisti in gara al Festival di Sanremo 2024 con la loro canzone “Pazzo di te“, che segna la loro prima partecipazione alla kermesse musicale. “Sono considerazioni di due uomini sull’amore, che è il sentimento che va vissuto in modo assoluto“, ha spiegato Nek.

“Diciamoci la verità: purtroppo abbiamo assistito in questi tempi ad amori tossici, distruttivi, sbagliati“, gli fa eco Renga, “e noi abbiamo l’urgenza di raccontare un amore adulto, magari contraddittorio, ma puro“. Un amore, quello descritto nella canzone “Pazzo di te” di Renga e Nek, stupido, inutile e irresponsabile, ma al contempo nobile, fragile e capace di rendere pazza una persona, al punto da non sapere “come vorrei farne a meno”. (agg di Lorenzo Drigo)

“PAZZO DI TE”, TESTO CANZONE NEK E RENGA A SANREMO 2024

Dopo 70 anni di carriera e 15 Sanremo in due (dieci per Renga, cinque per Nek), il duo Renga Nek debutta come coppia al Festival di Sanremo 2024 con il testo Pazzo di te, una canzone che suggella il tour dello scorso anno, evento che sarà riproposto a settembre. “Ogni cosa che si fa in due diventa più leggera, ci sosteniamo e ci regaliamo spensieratezza a vicenda”, aiutandosi l’un l’altro a sopportare la pressione del palco dell’Ariston. “È un palco che si fa sentire, noi abbiamo dalla nostra un’esperienza che ci aiuta e la condivisione di questo percorso”, fa sapere il duo. Il testo della canzone ‘Pazzo di te’ parla d’amore; nel brano si mescolano le rispettive influenze e disposizioni musicali.

“Sono considerazioni di due uomini sull’amore, che è il sentimento che va vissuto in modo assoluto”, e dopo molte storie di amori tossici, distruttivi e sbagliati, l’analisi del testo della canzone di Nek e Renga ‘Pazzo di te’ mostra che il duo vuole narrare un amore adulto, forse contraddittorio ma a suo modo puro. E proprio sulle contrapposizioni tra i sentimenti opposti che provoca l’amore che la canzone si struttura: “L’amore è stupido/ma ti fa piangere/prima sorride e poi/ti vuole uccidere” oppure “L’amore è un giudice/è un miserabile/lo trovi in tasca/ma non lo puoi spendere/l’amore è nobile/è fatto di un metallo indistruttibile/ma è così fragile”. Se Loredana Berté è pazza di sé stessa, Francesco Renga e Nek, ovvero Filippo Neviani, sono pazzi di una donna o forse dell’amore: “Sono pazzo di te/e non sai come vorrei farne a meno/e lo sa solo Dio/chi è più pazzo di me/sotto questo mantello di cielo”.

“PAZZO DI TE”, ANALISI TESTO CANZONE NEK E RENGA A SANREMO 2024

Se i cantanti più giovani, la Generazione Z, cercano di uscire fuori dalle retoriche romantiche dell’amore musicale, che hanno influenzato forse un modo distorto di percepire il sentimento, i rappresentanti della generazione X, come Nek e Renga, credono ancora nell’irrazionalità dell’amore, convinti che “Nessuna verità/è così facile/amarsi è semplice/ma ingovernabile”. Aiutati da Dardust per la parte musicale, anche se al primo ascolto il suo contributo è impercettibile, Renga e Nek cercano l’approvazione del pubblico di mezza età, che magari da giovane a Sanremo si è emozionato con Laura non c’è o Angelo. Il testo della canzone “Pazzo di te”ci sembra distante molti anni luce da Renga e Nek, anche nella banalità delle liriche, ma il palco dell’Ariston è sempre pronto a smentire le prime impressioni.











