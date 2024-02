Testo “Pazzo di te” di Renga e Nek/ Analisi e frasi più importanti (Sanremo 2024)

Il testo di “Pazzo di te” di Renga e Nek parla inevitabilmente d’amore, come gran parte del repertorio di questi due grandi artisti, che in occasione di Sanremo 2024 si sono uniti in una collaborazione che ha fatto brillare gli occhi ai fan. Due cantautori molto apprezzati dagli spettatori italiani, che non hanno potuto far a meno di innamorarsi a primo impatto di questo brano ricco di significato, presentato sul palco dell’Ariston la prima sera del Festival di Sanremo 2024. “L’amore è stupido, ma ti fa piangere. Prima sorride e poi, ti vuole uccidere. L’amore è inutile, è irresponsabile. Tu chiedi aiuto ma lui non sa dartene”: comincia così il testo del brano di Renga e Nek.

Testo “Capolavoro" de Il Volo/ Analisi e frasi più importanti (Sanremo 2024)

“Ci siamo divertiti, è andata bene. Troppo veloce, con una leggerezza ritrovata. Arriviamo da un tour bellissimo che ci ha divertito e ha divertito. Adesso facciamo questa ‘piccola cosa’” hanno raccontato i due a Radio2 dopo l’esibizione. La loro “Pazzo di te”, come abbiamo detto, parla d’amore. “La nostra canzone parla di un amore adulto, diciamo adeguato alla nostra età. Parla di quell’amore assoluto e ne parla in maniera provocatoria, partendo dagli aspetti negativi che ti fanno soffrire dell’amore ma che poi rendono ancora più grande e sincero questo sentimento gigantesco. Non puoi esimerti dal provare amore” spiegano parlando proprio del loro brano.

Geolier a Sanremo 2024 con “I p'me, tu p'te”, video/ La grande scommessa della periferia all'Ariston

Testo “Pazzo di te”, canzone Renga e Nek a Sanremo 2024: l’analisi e il significato del brano d’amore

Approfondendo il significato del testo di “Pazzo di te” di Renga e Nek “Ci conosciamo da tanto tempo. Ci siamo ritrovati con le mani questa canzone e abbiamo capito che questo testo poteva rappresentarci. È una canzone dal gusto classico, è come se la sentissi già da tempo” rivela Nek a Rai Radio2 parlando del brano “Pazzo di te” portato a Sanremo 2024. Francesco Renga e Nek, si dicono pazzi di una donna o forse proprio del sentimento dell’amore: “Sono pazzo di te, e non sai come vorrei farne a meno, e lo sa solo Dio, chi è più pazzo di me, sotto questo mantello di cielo”.

Testo “Onda Alta” di Dargen D'Amico/ Analisi e frasi più importanti (Sanremo 2024)

Il significato del testo di “Pazzo di te” di Renga e Nek nasce da “considerazioni di due uomini sull’amore, che è il sentimento che va vissuto in modo assoluto”. Infatti, dopo storie di amori tossici e sbagliati, i due ricercano un amore adulto, vissuto in modo puro. La canzone “Pazzo di te”, infatti, parte da un amore che fa male, “stupito” e che fa piangere: questo sentimento però evolve e si trasforma in un sentimento più maturo, come si vede nelle battute finali del testo. “Sotto questo mantello di cielo, io e te cambiamo la realtà, perché nessuna verità. È così facile, amarsi è semplice, ma ingovernabile, indispensabile. Non sai come vorrei farne a meno, forse per questo anch’io, sono pazzo di te” concludono Nik e Renga.











© RIPRODUZIONE RISERVATA