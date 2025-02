Il grande ritorno di Marcella Bella con Pelle diamante, al Festival di Sanremo 2025: un manifesto femminista

Marcella Bella è assieme a Massimo Ranieri l’assoluta veterana di questa edizione del festival, nona partecipazione e ritorno dopo un’assenza di 18 anni, la più lunga (escluso Tormento come membro dei Sottotono). Il ritorno è con il testo della canzone Pelle diamante, che cerca di riportare la cantante all’attenzione di un pubblico più giovane, come tentato con i Ricchi e Poveri lo scorso anno, o con Rettore o i Cugini di campagna: “Porto un inno femminista – spiega – Pelle diamante infatti significa avere la pelle dura, resistente a tutto”.

Pelle diamante, testo canzone Marcella Bella a Sanremo 2025

Il testo della canzone Pelle diamante parla di autodeterminazione e affermazione di sé, in cui Marcella Bella celebra la propria forza, indipendenza e unicità, senza nascondere i propri difetti: emerge subito la volontà di affermare la propria individualità (“Non ho bisogno di abbracci / Mi fanno strano”) e il rifiuto di dover compiacere gli altri (“Fammi mille complimenti e stop / Tanto i miei difetti già li so”) consapevole dei propri limiti (“Stronza, forse, / Ma sorprendente / Una mina vagante”).

Il testo della canzone Pelle diamante di Marcella Bella risponde alla retorica per cui una donna sopra i 60 anni debba per forza mostrarsi giovanile e forte e complicata, una “combattente” che non si lascia definire dagli standard o dalle aspettative altrui. L’uso di termini come “miss” (in modo ironico) e il riferimento a “l’altra faccia della luna” suggeriscono un’immagine complessa e sfaccettata della donna, capace di essere sia dura che sensibile, ribellandosi ai ruoli preconfezionati, negando però la specificità del percorso della cantante, che resta nella musica, ammiccante come negli anni ’80.

Bella – tra gli autori della canzone – però, nonostante l’orgoglio dichiarato (“Non mi fa male niente”), fa emergere la tensione tra la corazza esteriore e la vulnerabilità interiore, specialmente nei versi “Ti darò il cuore / E se è un errore / Mi rende ancora più… Forte”. Qui, l’atto di amare diventa una sfida che rafforza, non indebolisce, rendendola “la mia più grande fan”.

Pelle diamante, analisi testo canzone Marcella Bella a Sanremo 2025

Il testo della canzone Pelle diamante celebra l’individualità di Marcella Bella e la capacità di affrontare le sfide della vita, pur accettando le proprie contraddizioni e fragilità, restando però legata a certi diktat contemporanei. Attraverso un linguaggio diretto e il ritmo incalzante, il testo della canzone Pelle diamante invita a riconoscere e valorizzare la propria unicità, sfidando gli stereotipi e il giudizio altrui, ma sotto sotto col timore anche di apparire debole. Un manifesto di autenticità e ribellione, in cui la vera forza risiede nell’essere fedeli a se stessi, anche se l’industria discografica chiede di rinnovarsi costantemente.