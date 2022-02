Perfetta così, Testo canzone Aka7even/ Analisi e significato: amore… (Sanremo 2022)

“PERFETTA COSÌ”, ANALISI TESTO CANZONE AKA7EVEN A SANREMO 2022

Perfetta così è la canzone di Aka7even al Festival di Sanremo 2022, una canzone dal ritmo travolgente e del cui testo effettuiamo un’analisi approfondita, focalizzandoci sui significati delle parole inserite nelle strofe e nel ritornello. Il singolo, scritto da L. Marzano – V. Colella -M. E. Kleinschmidt – G. Vizzi – R. L. Patriarca, segna il debutto del giovane cantante Aka7even, fresco vincitore lo scorso novembre 2021 dell’MTV Europe Music Award come Best Italian Act a Budapest.

Aka7even, come si chiama e significato del nome d’arte/ All’anagrafe è...

“Non ti ho cercata mai/ Inaspettata ma/ Tu sei per me/ Lo spazio che nel tempo/ Non mi ha fatto sentire solo/ Eri così fragile che/ Avevi paura di me/ Di te, di noi/ Ma cosa vuoi dirmi con i tuoi silenzi?”, esordisce Aka7even, che nel testo della canzone “Perfetta così” di Sanremo 2022 parla di un amore travolgente e arrivato in maniera del tutto inattesa, tanto potente da cancellare la solitudine, nonostante la fragilità della donna amata dal protagonista, intimorita dai possibili sviluppi della relazione e avvezza a celarsi dietro una maschera fatta di silenzi per paura di dare spazio al sentimento più vigoroso del mondo.

Encefalite e coma, malattia di Aka 7even/ "Gli amici pensavano potessi infettarli"

ANALISI TESTO “PERFETTA COSÌ” DI AKA7EVEN A SANREMO 2022: DEDICA D’AMORE

“Non vedi che sei bella bella bella così/ Sei perfetta così così così così/ Nei tuoi difetti/ Nelle imperfezioni/ Baby giuro che tu sei perfetta così”, canta Aka7even nel ritornello del testo “Perfetta così”. L’analisi del testo della canzone “Perfetta così” suggerisce che Aka7even, attraverso Sanremo 2022, vuole veicolare un messaggio apparentemente semplice, ma d’estrema importanza: quando l’amore è reale, non contano i difetti e non serve anelare una perfezione irraggiungibile per chiunque, in quanto agli occhi del proprio amato si è già meravigliosi così come si è.

Aka 7even/ "In coma a 7 anni, ho trasformato la fragilità in forza"

“E sorridi/ Perché quando lo fai tu mi uccidi/ I tuoi occhi il tuo corpo i vestiti/ Quelli miei che indossavi/ Così con te avevi una parte di me/ Mi hai insegnato a lottare anche quando la voglia di piangere mi soffocava/ Sei la prima persona a cui sono mancato, che anche a me mancava/ Su di me c’è il tuo profumo/ Su di te c’è il mio respiro/ Mi togli il fiato e poi ti dico/ Sei bella così così così”: la seconda strofa del testo della canzone “Perfetta così” di Aka7even a Sanremo 2022 altro non è che la conferma di quanto cantato in precedenza, con Aka7even che esalta la forza derivata dalla complicità dell’amore, fatta talvolta di piccoli dettagli (i vestiti scambiati, i profumi, i respiri), ma indispensabile per affrontare con determinazione la quotidianità. “Mi piaci sì quando ti guardi/ Non è facile specchiarsi e mettersi alla prova/ Mi piaci sì quando mi parli/ Perché ogni tua parola è perfetta così”: riuscite a immaginare una dedica di (vero) amore più bella di questa? Sarà la domanda che si faranno stasera molti spettatori di Sanremo 2022 quando ascolteranno il testo della canzone “Perfetta così” di Aka7even.



© RIPRODUZIONE RISERVATA