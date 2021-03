Testo Prima di andare via di Neffa, cover Sanremo 2021/ Bocciata due volte al Festival

“Prima di Andare Via” di Neffa

“Prima di andare via” di Neffa è una delle cover che verrà proposta durante la terza serata del Festival di Sanremo 2021, mercoledì 4 marzo. La canzone verrà eseguita da Noemi insieme allo stesso Neffa. “Prima di andare via”è il primo singolo estratto dall’album “Angoli Diversi” di Neffa, scritto e interpretato dal cantante, e vincitore di un Disco di Platino. Un brano con inclinazioni funk e soul, uscito il 23 maggio del 2003 per l’etichetta Universal, divenuto ben presto un classico dell’artista grazie anche al suo ritmo che riporta all’allegra e leggera musica dance degli anni ottanta. Nel 2003 Neffa ha cantato questo brano insieme ai Neri per Caso, in occasione dell’uscita dell’album “Angoli Diversi”. In una recente intervista a Il Mattino, Neffa ha parlato della sua partecipazione al Festival di Sanremo 2021: “Sarò ospite di Noemi nella serata dei duetti. Canteremo insieme un mio successo, Prima di andare via, e sarà una sorta di nemesi: anche questa a Sanremo la bocciarono, due volte, nel 2001 e nel 2002. “Amaro ammore” la metterò nel nuovo album, con Noemi mi vendico due volte”, parlando anche di “Amaro ammore”, brano in napoletano escuso da Sanremo lo scorso anno.

La carriera di Neffa

Neffa, all’anagrafe Giovanni Pellino, è un rapper, cantautore e produttore italiano. Il genere di musica a cui si dedica è un mix fra pop soul, hip hop e contemporary R&B, per un suono accattivante e piacevole. Nato in provincia di Salerno, Neffa all’età di otto anni si trasferisce a Bologna, dove ancora risiede, iniziando proprio qui a fare hip hop. Avviandosi nel campo musicale come batterista in diversi gruppi hardcore punk, come gli Impact ed i Negazione, con il nome di Jeff Pellino, e partecipando ad eventi importanti come tourneé negli Stati Uniti o alla data italiana dei Monster of Rock insieme ai Metallica e AC/DC, la svolta della sua vita arriva nel 2001 con “La mia signorina”, singolo di grandissimo successo e lancio di “Arrivi e Partenze”. Ben presto diviene il pezzo più richiesto dell’anno, passato continuamente nelle radio ed incluso nella raccolta del Festivalbar 2001. Due anni dopo, con il singolo “Prima di Andare Via”, con sonorità blues e soul, Neffa conquista la critica proseguendo il suo momento propizio, che lo porterà, nel 2006 alla composizione delle musiche per la colonna sonora del film di Ferzan Ozpetek “Saturno Contro”, per il quale ha realizzato il tema principale, intitolato “Passione”.

Il brano vince il Nastro d’Argento come miglior componimento originale. Fino al 2015 realizza album e collaborazioni importanti, scrivendo brani per grandi artisti della musica italiana come Adriano Celentano, e per giovani cantanti come Marco Mengoni ed Emma Marrone. Nel 2015 partecipa al Festival di Sanremo nella sezione campioni con il brano “Sogni e Nostalgia”. A febbraio 2021 firma con la Numero Uno e propone un primo singolo in coppia con Coez.

Prima di andare via, il testo della canzone

Prima di andare via

Spero che balli un po’

Con me

Sopra la musica

Ora il tuo corpo si

Muove

Può essere l’ultima

Buona occasione per me

Di redenzione insieme a te

Niente distanze ora no

Tu sei bellissima

Forse un po’ troppo per me

Se avessi solo un attimo

Cos’è che ti direi

Prima di andare via

Spero che resti un po’

Con me

Solo un momento sai

Ora che la notte

Corre

Può essere l’ultima

Buona occasione per me

Di redenzione insieme a te

Niente distanze ora no

Tu sei bellissima

Forse un po’ troppo per me

Se avessi solo un attimo

Cos’è che ti direi

Può essere l’ultima

Buona occasione per me

E sento che è possibile

Niente sostanze ora no

Tu sei bellissima

Forse un po’ troppo per me

Se avessi solo un attimo

Cos’è che ti direi

Eh eh, eh eh

Se tu resti qui con me

Eh eh, eh eh

Prima di andare via

Se tu resti qui con me

Spero solo che tu resti

Ancora un poco qui con me

Spero solo che tu resti

Ancora un poco qui con me



