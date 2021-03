Testo Quando di Pino Daniele, cover a Sanremo 2021/ Brano cambiato da Massimo Troisi

Cover Sanremo 2021, Quando

Oggi, giovedì 4 marzo, per la terza serata del Festival di Sanremo 2021, Arisa interpreterà in duetto con Michele Bravi il brano “Quando” di Pino Daniele. L’artista ha scelto di omaggiare e di eseguire questa celebre canzone del 1991 di Pino Daniele, colonna sonora del film “Pensavo fosse amore… invece era un calesse”, diretto e interpretato da Massimo Troisi. La celebre canzone di Pino Daniele è presente nel disco “Sotto ‘o sole” ed ha avuto subito un grande successo, grazie anche alla decisione di Troisi di inserirla nel suo film. Inizialmente il brano riportava i versi “e vivrò, sì vivrò,/ tutto il giorno per vederti ballare”, poi sostituiti, su suggerimento dello dell’attore napoletano, con “e vivrò, sì vivrò/ tutto il giorno per vederti andar via”. Il disco “Sotto ‘o sole” è stato certificato disco di platino per aver venduto più di 200 mila copie, mentre la canzone “Quando” è stata certificata disco d’oro con più di 25 mila vendite. Nel 1994, Anna Oxa pubblicherà nel suo album “Cantautori 2”, una sua versione di “Quando”, una delle tante cover del disco. Un anno dopo sono i Neri per Caso a farne una cover e a inserirla nell’album d’esordio “Le ragazze”. Nel 2006, invece, è stata Laura Pausini a interpretare questo storico pezzo di Pino Daniele, inserendolo nell’album “Io canto”. Nel 2008 è invece Mango a portare la sua versione del brano nel disco “Acchiappanuvole”. Ultimo, ma non per importanza, la cover interpretata da Marco Mengoni nel 2020.

Pino Daniele la carriera

Pino Daniele è il maestro del blues italiano, nonché uno dei più conosciuti artisti napoletani. Il cantante è sempre andato fiero delle proprie origini e ha portato il calore della città di Napoli in tutto il Mondo. Un uomo geniale, che ha dato vita al “tarumbò“, un genere inventato da lui che è un unione tra blues e tarantella. Influenzato dalla musica jazz e rock, inizia la sua carriera musicale nel 1975, prima partecipando come chitarrista a album altrui, poi, nel 1977, incidendo il suo primo disco: “Terra mia”. La canzone più nota è “Napule è”, simbolo della sua città. Nel 1980 ha l’onore di aprire un concerto di Bob Marley in Italia, facendosi conoscere da circa 80 mila persone. Quel decennio fu fondamentale per Pino Daniele che pubblica ben sette album, quasi uno all’anno. Come già detto, nel 1991 esce l’album “Sotto o’sole”, che con la canzone “Quando” lo porta nell’olimpo del blues italiano. Dopo diversi successi e premi, nel 2012 pubblica il suo ultimo album: “La grande madre”. Nel 2015, si spegne a causa di un infarto, lasciando un vuoto incolmabile nella città di Napoli e in tutta Italia.

Quando, testo della canzone di Pino Daniele

Tu dimmi quando, quando

Dove sono i tuoi occhi e la tua bocca

Forse in Africa che importa

Tu dimmi quando, quando

Dove sono le tue mani ed il tuo naso

Verso un giorno disperato

Ed io ho sete

Ho sete ancora, ho sete ancora

Tu dimmi quando, quando

Non guardarmi adesso amore

Sono stanco

Perché penso al futuro

Tu dimmi quando, quando

Siamo angeli che cercano un sorriso

Non nascondere il tuo viso

Perché ho sete, ho sete ancora, ho sete ancora

E vivrò, sì vivrò

Tutto il giorno per vederti andar via

Fra i ricordi e questa strana pazzia

E il paradiso, che non esiste

Chi vuole un figlio non insiste

Oh no, oh no

Tu dimmi quando, quando

Ho bisogno di te almeno un’ora

Per dirti che ti odio ancora

Tu dimmi quando, quando

Lo sai che non ti avrò e sul tuo viso

Sta per nascere un sorriso

Ed io ho sete, ho sete ancora, ho sete ancora

E vivrò, sì vivrò

Tutto il giorno per vederti andare via

Fra i ricordi e questa strana pazzia

E il paradiso, che forse esiste

Chi vuole un figlio non insiste

Io ho sete, ho sete ancora, ho sete ancora

Tu dimmi quando, quando



