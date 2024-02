TESTO ‘RICOMINCIAMO TUTTO’, CANZONE NEGRAMARO/ Analisi e significato, Sanremo 2024: amore e rinascita

Negramaro tornano a Sanremo 2024 con Ricominciamo tutto: voce potente di Giuliano Sangiorgi

Il ritorno dei Negramaro al Festival di Sanremo 2024 è in grande stile, la band salentina è tornata sul palco dell’Ariston con il brano Ricominciamo tutto, una canzone che innegia alla pura di non essere mai pronti e all’altezza e quindi di temporeggiare nel fare le proprie scelte: “Non mi importa, ricominciamo tutto e chi se ne fotte di tutti quei sogni, di una canzone o di uno stupido testo?! Io, qui, ti aspetto.”

La canzone del Festival di Sanremo 2024, dei Negramaro Ricominciamo tutto scritta ed interpretata magistralmente dalla voce potente e calda di Giuliano Sangiorni è una canzone d’amore che parla appunto della voglia di rinnovarsi. La band salentina torna a Sanremo dopo 19 anni dal loro debutto. Era il 2005 quando con il brano Tutto Scorre furono eliminati alla Nuove Proposte. Oggi, Amadeus glielo ha ricordato e nel frattempo hanno ottenuto successi e soddisfazioni (Agg di Liliana Morreale)

“RICOMINCIAMO TUTTO”, TESTO CANZONE NEGRAMARO A SANREMO 2024

Ricominciamo tutto, il testo della canzone che i Negramaro portano a Sanremo 2024, potrebbe essere una frase che la band dedica proprio al festival: la loro unica partecipazione, nel 2005 con Mentre tutto scorre nelle Nuove proposte, finì con una scriteriata eliminazione che segnò il rapporto del gruppo con il festival. Per cui, diciannove anni dopo, colpo di spugna e prima gara da campioni per il sestetto guidato da Giuliano Sangiorgi: “Sanremo è il palco più giusto per raccontare qualcosa di nuovo e questa nostra storia lunga vent’anni è in fondo una novità: non è facile per una band restare insieme così a lungo e continuare ad avere tanto affetto dal pubblico. Tornare al festival è un gesto di gratitudine”. La band fa questo ritorno con un sacco di aspettative sulle spalle, come se dovessero per forza puntare alla vittoria, e lo fa con una canzone, Ricominciamo tutto, il cui testo racconta il momento in cui si riparte da capo dopo aver messo un punto.

“Quanto tempo è passato dall’ultima volta/che mi hai detto sì, mi hai detto/che ti manca il sale/che ti brucia le ferite?”. Gli elementi naturali sono sempre stati importanti nella poetica di Sangiorgi (autore di testo e musica di Ricominciamo tutto) e anche qui abbondano. L’analisi del testo della canzone dei Negramaro, “Ricominciamo tutto” porta a galla infatti elementi sensibili, che comunicano immediate similitudini sentimentali, il ghiaccio, la pioggia, il sole, il vento che soffia sul mare. E poi, pelle bocca e capelli, le bionde trecce di Mare nero di Battisti che il testo cita esplicitamente, assieme alle discese e risalite di Io vorrei non vorrei ma se vuoi.

“RICOMINCIAMO TUTTO”, ANALISI TESTO CANZONE NEGRAMARO A SANREMO 2024

Il testo della canzone dei Negramaro nasce da una situazione personale di Sangiorgi: “Un anno fa, con Ilaria e nostra figlia Stella eravamo in Abruzzo per un weekend. Le guardavo ridere sulla neve e quel momento di candore. E ho pensato che se si ha la voglia e la forza di ricominciare tutto, bisogna avere il coraggio di farlo puri, liberi da pregiudizi”, di andare “chi se ne frega dove”, “basta sia lontano dalla gente”. Prendersi una vacanza da tutto e tutti, dalle aspettative e dai bisogni degli altri, ritrovarsi con se stessi e le persone care: “A me importa solo di poter restare/fermo sulle mie gambe, qui, ad aspettare”. Un atto di speranza, come lo definisce lo stesso cantante e autore dei Negramaro, che potrebbe trasformarsi in un atto di vittoria, a ripagare quella gratitudine verso il Festival.











