IL SIGNIFICATO DEL TESTO “ROCKSTAR”: RIFLESSIONE ESISTENZIALE DI ALEX WYSE

Tra le quattro canzoni che hanno vinto le selezioni di Sanremo Giovani, garantendosi la possibilità di arrivare nella finale delle Nuove Proposte a Sanremo 2025 (sezione reintrodotta da Carlo Conti, dopo anni di pausa), c’è il testo della canzone Rockstar, brano cantato da Alex Wyse e composto assieme a Francesco Facchinetti e Matteo Ieva. Wyse ha già una carriera rispettabile e un seguito abbastanza consistente, avendo già pubblicato alcuni singoli e un EP di successo e avendo fatto un tour da tutto esaurito, ma Sanremo è chiaramente un’opportunità troppo ghiotta per forza conoscere, anche se tra i giovani.

il testo della canzone Rockstar di Alex Wyse ha tutte le carte in regola per sfondare l’AirPlay e non solo, adattandosi perfettamente anche a colonne sonore e inserti in film e fiction. Rockstar, infatti, è una perfetta ballad indie, che richiama nei suoni, nelle melodie e negli arrangiamenti cantautori contemporanei come Motta, Dente o Calcutta e lo fa anche nel testo, che prende una storia d’amore in una fase di stallo e la tramuta in una riflessione esistenziale, utilizzando il cliché del “divo della musica”, della rockstar consumata che non riesce più a godere della fantasia e della libertà della vita comune.

“ROCKSTAR”, ANALISI TESTO CANZONE ALEX WYSE A SANREMO 2025

Il testo della canzone Rockstar si adatta bene all’andamento da cantilena della melodia, tanto da far pensare alle esperte mani di un cantautore, anche se poi il testo appare più semplice, quasi edulcorato, rispetto alle intenzioni dichiarate di Alex Wyse: “Solo quando cresciamo diventiamo piccoli/e voliamo via, c’è una navicella sopra casa mia/Non ci sono più rockstar” dice il ritornello, che gioca con l’immaginario duro del rocker per rivelare un’anima fragile: la citazione di Vasco non è casuale, visto che il brano sempre stare dalle parti di Vita spericolata, come spirito.

Alla fine, la crisi nel testo canzone Rockstar di Alex Wyse non è risolta, se non con l’accettazione della crisi stessa, con la richiesta al proprio partner di accettare la natura di una “rockstar”: “Asciugherò i tuoi pianti/stessi sguardi persi/live like a rockstar”. Una canzone che punta con una certa tranquillità alla vittoria delle Nuove proposte.