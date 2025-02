Significato del testo Rockstar: cosa si nasconde dietro il brano di Alex Wyse

Stasera andrà in onda la finale delle Nuove Proposte: ieri si sono scontrati affinché si scoprissero i due finalisti che sono Alex Wyse e Settembre. Due giovani artisti che sperano di poter spiccare il balzo dopo questa partecipazione a Sanremo 2025. Ma qual è il significato testo della canzone di Alex Wyse che ha come titolo Rockstar? Andiamo a scoprirlo.

Alex Wyse ha una fidanzata?/ La single "rockstar" a Sanremo 2025 dopo la storia con Michelle Cavallaro

Fin dal primo ascolto il testo Rockstar ha convinto il pubblico che ha votato il suo autore affinché potesse farla conoscere al pubblico dell’attuale Festival condotto da Carlo Conti. È una ballad intima, che canta in maniera struggente, e che narra di una storia d’amore ormai sfilacciata come un abito che lo si è indossato per troppo tempo.

Alex Wyse vs Settembre, vincitore Sanremo Nuove Proposte 2025/ Analisi e pronostico sulla sfida finale

I due protagonisti della storia girano in tondo ai vari ‘ti amo’, lui si lamenta del fatto di non saperle scrivere delle canzoni, che ormai il mondo è privo di quelle figure mitologiche che sono le rockstar, che sembrano essere al di sopra della realtà e della quotidiana, ma che la anelano comunque.

Rockstar di Alex Wyse: l’analisi del testo presentato a Sanremo 2025

Qual è il significato del testo Rockstar di Alex Wyse che è in finale a Sanremo 2025 nella categoria Nuove Proposte, che il pubblico dell’Ariston ha avuto modo di ascoltare e apprezzare ieri? È una riflessione esistenziale che utilizza la figura della rockstar per raccontare di quanto vivere sia difficile, di quanto le vite spericolate siano solamente un pretesto per provare un brivido di incoscienza all’interno di questo mondo calcolato e calcolatore.

Alex Wyse, chi è?/ Da Amici alla finale dei Giovani a Sanremo 2025 con "Rockstar": sarà il vincitore?

Nel testo della canzone Rockstar, Alex Wyse canta che al giorno d’oggi “non ci sono più rockstar”, ma è pronto a fare qualcosa di tenero per la persona che ha accanto ovvero asciugare i “tuoi pianti/stessi sguardi persi” a patto che gli faccia vivere questa vita da rockstar, per cercare di essere qualcuno in via di estinzione, sempre sull’orlo della crisi (non superata) in bilico, come canterebbero i Negramaro, “fra santi e falsi dèi”. Stasera il pubblico di Sanremo 2025 potrebbe applaudirlo come vincitore della categoria Nuove Proposte riammessa da Carlo Conti.