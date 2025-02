SANREMO 2025, IL SIGNIFICATO DEL TESTO “SE TI INNAMORI MUORI”, CANZONE DI NOEMI: “TEMI A ME CARI”

Noemi pare che non si lasci scappare un Festival: giunta all’ottava partecipazione porta in gara a Sanremo 2025 il testo della canzone Se t’innamori muori, brano scritto da Mahmood e Blanco (che insieme vinsero con Brividi nel 2022): “Siamo amici e ci confidiamo, quindi nel testo ci sono temi che mi sono molto cari – spiega – “All’inizio c’è una frase che fa riferimento alla maternità, e ricordo bene di averne parlato con Ale. È un tema su cui ho iniziato a interrogarmi perché per noi donne è complicato gestire il lavoro e i figli”.

Il testo della canzone di Noemi “racchiude l’importanza di vivere la vita senza particolari paure: parla dell’abbandono sereno che provi quando ti innamori e, anche se è una fase di grande vulnerabilità, accettiamo la sfida di vedere come andrà a finire”.

Il testo della canzone Se t’innamori muori è una riflessione intima e malinconica sulla complessità delle relazioni amorose, in cui convivono il desiderio di stare insieme, la paura della soffocante vicinanza e l’inevitabile esaurirsi della magia iniziale: il testo della canzone di Noemi si apre con toni di rassegnazione e stanchezza (“Scusa è tardi, se vuoi passo da te, / Siamo stanchi, di lasciare sempre perdere“) che fanno intuire un rapporto segnato dalla routine e dalla difficoltà di mantenere viva la passione.

C’è la consapevolezza che l’intimità, se vissuta troppo intensamente senza equilibrio, può trasformarsi in un legame oppressivo (“Perché in fondo sai, che se, sto qua, / Ti stringerei fino ad odiarti…”). Qui l’immagine “stringere” fino al punto dell’odio esprime il paradosso di una relazione che, sebbene basata sull’amore, rischia di consumarsi dall’eccessiva vicinanza.

“SE TI INNAMORI MUORI”, ANALISI TESTO CANZONE NOEMI A SANREMO 2025

Noemi evoca immagini quotidiane e segnate dal tempo, come “le borse sotto gli occhi” e “i sorrisi” che, insieme ai ricordi delle notti trascorse insieme, costituiscono il bagaglio emotivo che rende difficile dimenticare il passato, versi che suggeriscono che il ricordo delle esperienze vissute è così intenso da creare una sorta di “maledizione”: “La sensazione che se ti innamori muori/Serenamente” amplifica il conflitto interiore: l’amore è al contempo fonte di vita e di una trasformazione dolorosa.

Il ritornello del testo della canzone Se t’innamori muori dice: ”Perché non è facile, lasciarsi perdere, serenamente” e mette in evidenza tanto il desiderio di rimanere legati e mantenere il ricordo vivo, quanto la necessità, quasi inevitabile, di lasciar andare per non cadere in un rapporto che rischia di trasformarsi in una prigione emotiva.

Il termine “serenamente” aggiunge una sfumatura di rassegnata accettazione, come se l’unico modo per affrontare questo paradosso fosse abbracciare la calma anche nel dolore.

Il testo della canzone Se t’innamori muori che Noemi porterà a Sanremo 2025 racconta la complessità delle relazioni, in cui il desiderio di rimanere legati si scontra con la consapevolezza che l’amore, se vissuto intensamente fino all’estremo, può trasformarsi in un fardello doloroso: dentro c’è il paradosso di un amore che, pur lasciando ricordi indelebili, porta anche l’ansia del cambiamento e la necessità di lasciarsi andare, tutto questo, “serenamente”, come se la rassegnazione potesse, in qualche modo, rendere meno doloroso il distacco o, al contrario, permettere di vivere al meglio le emozioni.