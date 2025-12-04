Significato e testo "Sicilia Bedda", inedito di Delia a X Factor 2025: la cantante racconta il legame con la sua terra, che va oltre qualsiasi distanza
Significato Sicilia Bedda, inedito di Delia a X Factor 2025
Cresce l’attesa per la finale di X Factor 2025 in programma questa sera, giovedì 4 dicembre, e i finalisti sono pronti a contendersi la vittoria. Tra questi troviamo anche Delia, appartenente al team di Jake La Furia, che in queste settimane ha conquistato il cuore del pubblico con la sua originale idea di musica, basata sulla sperimentazione e indissolubilmente legata all’amore per la sua terra d’origine, la Sicilia.
E proprio il suo inedito, Sicilia Bedda, è uno struggente omaggio alle sue radici, alle quali è legatissima. Entrando nel merito del significato di Sicilia Bedda, la canzone è eseguita in ampia parte in dialetto siciliano, a dimostrare con orgoglio le sue origini, e parla della nostalgia per la propria terra.
Un brano autobiografico, in cui la cantante racchiude il senso di nostalgia che si prova quando si è costretti ad abbandonare il proprio posto del cuore per cercare futuro altrove. Con la consapevolezza, nonostante la distanza, che la propria terra sarà sempre casa e sarà sempre pronta a riaccoglierti.
Testo Sicilia Bedda di Delia: il legame indissolubile con le proprie origini
Di seguito il testo Sicilia Bedda, inedito di Delia a X Factor 2025:
Suli ventu mari
A genti c’arridi cu mu fa fari
A gghiriminni senza turnari
Cu mu fa fari, Sicilia bedda
Si pinsassi ca nu vasu di n’atra città
Iancu lariu ca nan tingi, n’teni virità
Lu me cori trubbuliatu, do fumu malandatu
Ca vo scappari e ddocu resta
Ci pruvai già a zumpari oltr’a stu muru d’acqua e sale
C’allinghi la realtà della mia terra
Suli ventu mari
A genti c’arridi cu mu fa fari
A gghiriminni senza turnari
Cu mu fa fari, Sicilia Bedda
Nata ai piedi del vulcano
U mari focu quagghiatu do friddu
Facce vecchie, appese, stese
Gocciano frasi a tradimento
Mamma ca mi schigghia forte n’atra vota nell’orecchio
“la terra è mare, sangue rosso che ci scorre dentro”
Suli, ventu, mari
A genti c’arriri cu mu fa fari
A ghiriminni senza turnari
Cu mu fa fari, Sicilia bedda
Muri di zumpari
E mari prufunni a oltrepassari
Tu terra mia, tu si l’amuri e vogghiu ristari
Sicilia bedda
Arrusbigghiamuni, carusi
Rumpemuli sti catini
Sta terra è da nostra
E ccà vulemu stari
(Sicilia bedda)
Suli ventu mari
A genti c’arriri cu mu fa fari
A ghiriminni, tu si l’amuri e vogghiu ristari
Sicilia bedda
Sicilia bedda