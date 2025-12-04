Significato e testo "Sicilia Bedda", inedito di Delia a X Factor 2025: la cantante racconta il legame con la sua terra, che va oltre qualsiasi distanza

Significato Sicilia Bedda, inedito di Delia a X Factor 2025

Cresce l’attesa per la finale di X Factor 2025 in programma questa sera, giovedì 4 dicembre, e i finalisti sono pronti a contendersi la vittoria. Tra questi troviamo anche Delia, appartenente al team di Jake La Furia, che in queste settimane ha conquistato il cuore del pubblico con la sua originale idea di musica, basata sulla sperimentazione e indissolubilmente legata all’amore per la sua terra d’origine, la Sicilia.

Delia, chi è la finalista di X Factor 2025/ L’amore tossico e le possibilità di vittoria

E proprio il suo inedito, Sicilia Bedda, è uno struggente omaggio alle sue radici, alle quali è legatissima. Entrando nel merito del significato di Sicilia Bedda, la canzone è eseguita in ampia parte in dialetto siciliano, a dimostrare con orgoglio le sue origini, e parla della nostalgia per la propria terra.

Un brano autobiografico, in cui la cantante racchiude il senso di nostalgia che si prova quando si è costretti ad abbandonare il proprio posto del cuore per cercare futuro altrove. Con la consapevolezza, nonostante la distanza, che la propria terra sarà sempre casa e sarà sempre pronta a riaccoglierti.

PierC, chi è finalista di X Factor 2025/ Le sue lacrime per colpa di Achille Lauro e Francesco Gabbani

Testo Sicilia Bedda di Delia: il legame indissolubile con le proprie origini

Di seguito il testo Sicilia Bedda, inedito di Delia a X Factor 2025:

Suli ventu mari

A genti c’arridi cu mu fa fari

A gghiriminni senza turnari

Cu mu fa fari, Sicilia bedda

Si pinsassi ca nu vasu di n’atra città

Iancu lariu ca nan tingi, n’teni virità

Lu me cori trubbuliatu, do fumu malandatu

Ca vo scappari e ddocu resta

Ci pruvai già a zumpari oltr’a stu muru d’acqua e sale

C’allinghi la realtà della mia terra

Suli ventu mari

A genti c’arridi cu mu fa fari

A gghiriminni senza turnari

Cu mu fa fari, Sicilia Bedda

Significato e testo "Neve Sporca", inedito di PierC a X Factor 2025/ Un dialogo intimo con il proprio passato

Nata ai piedi del vulcano

U mari focu quagghiatu do friddu

Facce vecchie, appese, stese

Gocciano frasi a tradimento

Mamma ca mi schigghia forte n’atra vota nell’orecchio

“la terra è mare, sangue rosso che ci scorre dentro”

Suli, ventu, mari

A genti c’arriri cu mu fa fari

A ghiriminni senza turnari

Cu mu fa fari, Sicilia bedda

Muri di zumpari

E mari prufunni a oltrepassari

Tu terra mia, tu si l’amuri e vogghiu ristari

Sicilia bedda

Arrusbigghiamuni, carusi

Rumpemuli sti catini

Sta terra è da nostra

E ccà vulemu stari

(Sicilia bedda)

Suli ventu mari

A genti c’arriri cu mu fa fari

A ghiriminni, tu si l’amuri e vogghiu ristari

Sicilia bedda

Sicilia bedda