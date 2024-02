TESTO “SINCERAMENTE”, CANZONE ANNALISA/ Analisi e significato, Sanremo 2024: il diritto di essere libera

La canzone “Sinceramente” che Annalisa porta al Festival di Sanremo 2024 parla di una donna forte che rivendica il suo diritto di essere libera. Il testo del brano racconta la libertà di prendersi sul serio e di essere anche leggere e ambiziosa, di esprimersi, ma anche piangere e ironizzare, tutto ciò senza essere giudicati, ma compresi e rispettati. Del resto, la libertà è la più grande dichiarazione di amore.

ANNALISA CON “SINCERAMENTE” A SANREMO 2024/ Un messaggio di libertà, l'invito ad essere se stessi

All’interno del brano, dunque, il racconto di una donna che ama perché libera di essere se stessa, non prestando attenzione al giudizio degli altri. “Difficile spiegare in poche parole di che cosa parli perché ha tante sfumature. Il brano dice che se tu mi lasci i miei spazi e mi lasci libera, allora io sono tua, sinceramente”, aveva raccontato così la canzone Annalisa nell’intervista a RaiPlay. (agg. di Silvana Palazzo)

Annalisa incinta? I sospetti sui social/ Sanremo 2024: "Niente scale, pancino..." ma lei aveva chiesto tatto

“SINCERAMENTE”, TESTO CANZONE ANNALISA A SANREMO 2024

Mai come stavolta, Annalisa si presenta sul palco del Festival di Sanremo 2024 come la vincitrice annunciata, ma lei non ci sta ad assecondare troppo le attese, dopo una stagione di grandissimi successi. Annalisa porta a Sanremo una canzone “diversa da tutto ciò che ho portato prima”, come ha dichiarato a Tv Sorrisi e canzoni. Il testo della canzone “Sinceramente” di Annalisa ricama su un nuovo modello di relazione affettiva, fatto di spazi e aria più che di catene: “Io ho bisogno dei miei spazi – dice – solo se mi sento libera di affermare la mia personalità posso essere ‘tua’”.

Francesco Muglia, chi è il marito Annalisa/ Dopo il matrimonio un figlio? Lei: "non ci siamo ancora dedicati"

Dal punto di vista del testo, la canzone di Annalisa, “Sinceramente” segue un andamento fluido e insinuante, senza la rigida schematizzazione della struttura classica, in cui il ritmo del brano guida i versi che si allargano e aprono in funzione della voce della cantante. Una canzone che parla di un momento triste, una separazione o un allontanamento, ma che di quell’attimo cerca di cogliere i momenti positivi: “Sinceramente quando piango/anche se a volte mi nascondo/non mi sogno di tagliarmi le vene (…) E mi piace quando piango”. Un testo, quello di Sinceramente, che non vale solo per le donne e per i rapporti sentimentali, ma va inteso per chiunque: “vivete la vita seguendo i vostri obiettivi”. D’altronde, “anche se poi cadesse il mondo /non mi sogno di morire di sete”.

“SINCERAMENTE”, ANALISI TESTO CANZONE ANNALISA A SANREMO 2024

Il testo di “Sinceramente”, canzone di Annalisa al Festival di Sanremo 2024, gioca bene col suo coté lirico, cercando le parole giuste per farne i perni del senso della canzone e anche del suo ritmo, ‘sinceramente’ e ‘tua’ nella fattispecie, che cadenzano i tempi e i temi della canzone, arrivando nel finale a rincorrersi e a chiudere la canzone: “Due parole/c’è scritto sul finale/semplicemente/tua”. È bello leggere e sentire qualcuno che nei limiti di un pezzo pop, di una canzonetta, cerca di ragionare un po’ sulla forma, sulla “letteratura” di un pezzo sanremese e di questo va dato merito agli autori del pezzo, tra cui la stessa Annalisa Scarrone, Davide Simonetta e Paolo Antonacci – emancipatosi dalle parentele ingombranti grazie al suo talento come autore, che l’anno scorso lo portò a scrivere uno dei pezzi più fortunati di Sanremo 2023, Tango di Tananai.











© RIPRODUZIONE RISERVATA