TESTO “SPETTACOLARE”, CANZONE MANINNI/ Analisi e significato, Sanremo 2024: la felicità nelle piccole cose

Maninni si è presentato al Festival di Sanremo 2024 con la canzone “Spettacolare“, il cui testo racconta la ricerca della felicità dell’uomo, che si può trovare nelle piccole cose. Il titolo si riferisce alla voglia di stringersi forte per reagire alle giornate difficili, quelle in cui si fatica. Quando canta “E ci saranno le giornate bastarde/Quelle che non ce la fai più”, Mininni descrive un momento personale in cui tanti possono identificarsi e trovare la forza di reagire.

Dunque, si tratta di una canzone particolarmente significativa per Maninni, che descrive un momento personale, ma anche la possibilità per tanti di identificarsi nel testo. C’è una frase estremamente poetica da segnare e ricordare: “Tutto il mondo è un gabbia di specchi, una partita a scacchi con la verità”. (agg. di Silvana Palazzo)

“SPETTACOLARE”, TESTO CANZONE MANINNI A SANREMO 2024

Maninni dice di fare musica pop con sfumature rock e indie, ma nella canzone Spettacolare, che porta a Sanremo 2024, questi suoni si sentono poco, anzi emerge soprattutto una ballata romantica che darà il titolo all’album in uscita il 9 febbraio. Debuttante dopo il passaggio a Sanremo Giovani, e ancora prima una partecipazione ad Amici di Maria De Filippi, il cantante barese (il cui nome è Alessio) porta un brano che per lui ha il “profumo di casa”, onesto, che per il cantante ha un forte significato.

Il testo di Spettacolare è un inno d’amore romantico, non tormentato, o perlomeno nei limiti dei tormenti di una qualunque relazione affettiva, in cui soprattutto esserci per il partner è la cosa più importante: “Hai ragione a non dire per sempre/tanto per sempre non arriva mai”, ossia una certa disillusione c’è, ma fa parte del carattere, o forse di una generazione meno romantica; ma poi il brano dice: “Hai capito che non è il destino/a tirarti fuori dai guai/ma abbracciami abbracciami che è normale/stringerti forte è spettacolare”. Il punto culminante del testo di Spettacolare, secondo quanto Maninni ha dichiarato a Tv Sorrisi e canzoni è “E ci saranno le giornate bastarde/quelle in cui non ce la fai più”, una coppia di versi che descrivono “un mio momento personale in cui tanti si identificheranno e magari poi troveranno la forza di reagire”.

“SPETTACOLARE”, ANALISI TESTO CANZONE MANINNI A SANREMO 2024

L’amore è un’ancora, sembra dire Maninni, un sentimento che ci conduce a una persona e quella persona può rendere migliori le nostre vite, “come l’amore il primo giorno d’estate/come i dischi belli che non scordi più/come l’istante che ti cambia per sempre/ma in fondo resti ancora e ancora tu”. L’analisi del testo della canzone di Maninni ‘Spettacolare’ ci porta a dire che, questo credere ancora alla rima pulita, rappresenta lo spirito del brano e forse anche del cantante, che cerca l’onestà nell’andare sul palco, ancor più su uno come l’Ariston. Dopo il primo ascolto, l’impressione è che quell’onestà rischi di rimanere un po’ piatta, senza troppa musica per sottolinearla, ma l’arrangiamento del pezzo (scritto assieme a Xefteris, Guglielmi e Pollex) dal vivo potrebbe smentirci.

