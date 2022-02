Testo Tantissimo, canzone Le Vibrazioni/ Analisi significato: passato… (Sanremo 2022)

“TANTISSIMO”, ANALISI TESTO CANZONE LE VIBRAZIONI A SANREMO 2022

Le Vibrazioni tornano sul palco dell’Ariston di Sanremo 2022 dopo due anni con “Tantissimo” un superlativo assoluto dal carattere rock e dalle sonorità anni Ottanta. Francesco Sarcina e compagni, con questo brano vogliono raccontare la rinascita a colpi di schitarrate. Le stesse che daranno il via a tutta l’esibizione. Il testo della Canzone “Tantissimo” di Sanremo 2022, che si alterna tra un passato e un presente, che si accavallano tra le strofe, corre veloce. “C’era l’aria che ci univa in mille persone/ C’era un tempo per dare e avere/ C’è ancora la mia vita piena di tante cose”

Impossibile non pensare alle vicende sentimentali di Sarcina, ultimamente finite su tutte le pagine delle riviste di gossip, dopo la separazione da Clizia Incorvaia, oggi felicemente fidanzata con Paolo Ciavarro e in attesa del loro primo bambino. Il frontman de Le Vibrazioni, che ha affrontato il Festival di Sanremo anche da solista nel 2014, è stato chiaro: a fare da padrona sul palco, dev’essere solo la musica. Tuttavia è difficile non portarsi dietro tutto il bagaglio emozionale, maturato dal proprio vissuto, che nelle frasi del testo della canzone “Tantissimo”, emerge attraverso una serie di fotogrammi, carichi di visioni:” C’era una casa, un divano e vuoti da colmare/ Ed un bel fiore nero è il mio presente/Quanta fatica facciamo a dimenticare/ Certi ricordi ci rimangono addosso sempre”

ANALISI TESTO “TANTISSIMO” DE LE VIBRAZIONI A SANREMO 2022: RINASCITA DA PASSATO DOLOROSO

Le Vibrazioni sono dei veterani del Festival di Sanremo 2022, ne hanno fatto parte diverse volte, come artisti in gara. Il testo della canzone “Tantissimo” de Le Vibrazioni promette di far tremare lo storico teatro ligure, attraverso il rock, che esploderà dagli strumenti musicali (chitarre eltteriche e tastieroni) e dalla voce “interessante” di Sarcina che come sempre incanterà il pubblico.

Il testo di Tantissimo a Sanremo 2022 parla di una persona che appartiene al passato, parla di occasioni sprecate, di ricordi. Tutto questo non è piacevole: “Ma di profilo c’è il tuo seno che mi vuole/ E anche se non lo dico/ Mi fa male tantissimo”, canta il ritornello. Le Vibrazioni anche a Sanremo 2022 rimangono fedeli al loro marchio di fabbrica, che si avvicina ad un romanticismo maledetto, in cui il dolore diventa la voce di una sonorità rock, accompagnato nel testo “Tantissimo” da frasi criptiche che solo scavando nel profondo, riescono ad avere una forma. La rinascita in questo caso è la forza che la band dà ai suoni, un ritorno in grande, che si riconcilia ai successi del passato e che entusiasmerà i fan. E chissà se questa volta il testo della canzone “Tantissimo” non balzerà al primo posto, nella classifica di Sanremo 2022, la kermesse musicale più attesa d’Italia.

