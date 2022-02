Testo Ti amo non lo so dire, canzone Noemi/ Analisi e significato (Sanremo 2022)

“TI AMO NON LO SO DIRE”, ANALISI TESTO CANZONE NOEMI A SANREMO 2022

Per il Festival di Sanremo 2022 tornerà sul palco dell’Ariston Noemi, con la sua canzone “Ti amo non lo so dire”. Il brano della cantante romana, che nell’ultimo anno ha vissuto una vera e propria metamorfosi (così come si chiama anche il suo album più recente), presenta un testo scritto dal collega e altro concorrente del Festival di Sanremo 2022, Mahmood, in collaborazione con Dardust e Alessandro La Cava, co-autore anche dei brani di Matteo Romano, Rkomi e Sangiovanni. Come si può intuire dal titolo della canzone, il testo di “Ti amo non lo so dire” di Noemi ha come tema centrale l’amore, un brano suggestivo e soprattutto contemporaneo, che utilizza un ritmo veloce, e che si interroga in particolare sulla necessità di superare il timore di cambiare.

Noemi canzone "Ti amo non lo so dire"/ Sanremo 2022: brano suggestivo e contemporaneo

«Non ho paura di sentirmi vuota dentro un mare di parole perse sul fondale», è uno dei passaggi più interessanti del testo della canzone”Ti amo non lo so dire” scritta a sei mani e interpretata da Noemi a partire da questa sera al teatro dell’Ariston di Sanremo 2022. Un testo della canzone “Ti amo non lo so dire” di Noemi che in questo Sanremo 2022 veicola quindi anche un messaggio molto importante, ovvero, quello di cambiare in amore ma senza avere paura di farlo. E’ anche un testo che racconta un amore complicato, quello fra due persone che si amano ma che forse non sono compatibili e non possono stare assieme, come spesso e volentieri, purtroppo, capita.

Noemi, "Ti amo non lo so dire", canzone di Sanremo 2022/ Il testo scritto da Mahmood-Durdust non convince?

ANALISI TESTO “TI AMO NON LO SO DIRE” DI NOEMI A SANREMO 2022: AMORE COMPLICATO

Questa difficoltà la si ritrova in molti passaggi del testo della canzone Ti Amo non lo sore di Noemi, così come traspare anche dall’analisi del testo: “Servirà un po’ di fortuna Per capire meglio noi chi siamo Posso andare sulla luna Ma ti amo ti amo ti amo”, e ancora: “Questo nodo tra me e te È sempre più difficile Ma se ci penso un attimo Non ho paura Di sentirmi vuota dentro un mare Di parole perse sul fondale”.

Andando a fondo nell’analisi del testo della canzone “Ti amo non lo so dire” per questo Sanremo 2022, Noemi sembrerebbe però aver fatto una scelta, vuole scegliere se stessa, camminare da sola, cambiando, magari sbagliando, ma è convinta che quella sia la strada da percorrere: “È tempo di decidere Ma ho bisogno di tempo per me Non mi sentirò colpevole Di accettare i miei difetti”. In ogni caso l’artista invita a non guardare il testo di “Ti amo non lo so dire” solo ed esclusivamente come una love song: “Ti amo non lo so dire è una metafora: si può intendere come una canzone sull’amore, ma io lo sento come un brano che parla della relazione con gli altri e con sé stessi. Per dire ti amo a qualcuno ci vogliono sincerità e tanta forza. È la colonna sonora perfetta per una corsa sulla spiaggia!”. Appunatmento alla prima serata di Sanremo 2022 per godere il testo “magico” di “Ti amo non lo so dire” impreziosito dalla voce di Noemi.

Noemi/ Una metamorfosi fisica e musicale, e ora c'è il Festival di Sanremo...

© RIPRODUZIONE RISERVATA