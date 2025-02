Tra le mani un cuore: Tiziano Ferro e Nek per Massimo Ranieri al Festival di Sanremo 2025

Con Perdere l’amore, Massimo Ranieri ha rifondato l’idea stessa di Sanremo e canzone sanremese nel 1988. Oggi torna al Festival di Sanremo 2025 per l’ottava volta con il testo della canzone Tra le mani un cuore, brano scritto da Tiziano Ferro con Nek, uno dei più attesi del festival.

“Ho telefonato a Tiziano e gli ho chiesto una canzone per il mio nuovo disco – racconta Ranieri. Lui me l’ha mandata, l’ho ascoltata e nella mia testa c’è stato un “clic”, e solo allora ho pensato a Sanremo”.

Tra le mani un cuore, significato testo canzone Massimo Ranieri a Sanremo 2025

La Crusca, come ogni anno intervistata a proposito dei brani di Sanremo, si è però detta delusa dal testo della canzone Tra le mani un cuore di Massimo Ranieri (e dalla stragrande maggioranza dei testi in gara), che è una riflessione lirica e simbolica sulla fragilità, la forza e il valore del cuore come metafora dell’anima e della nostra capacità di amare nonostante le ferite, il centro di un discorso che lo presenta come qualcosa che ci rende fragili (“Se hai tra le mani un cuore / Un giorno crollerai”) ma allo stesso tempo capace di resistere, nonostante le ferite inflitte dalla vita.

Il testo della canzone di Massimo Ranieri invita a “sollevarlo da terra” e a “tenerlo in alto”, ossia a prendercene cura e a valorizzarlo come se fosse qualcosa di sacro. L’atto di amarlo “in ginocchio su un altare” è un gesto di devozione e di sacrificio, trasformando la cura del cuore in un rituale quasi religioso.

La metafora religiosa si intensifica con espressioni come “un bacio come un padre, poi il segno della croce”, o “sfidare Dio” che suggeriscono una protezione e un rito di purificazione. Il cuore è descritto come segnato dalle ferite (“ogni tua ferita lo farà sanguinare”) e dalle difficoltà della vita (“Il mondo l’ha già fatto a pezzi”).

Tuttavia, nonostante questi strascichi dolorosi, viene offerta una prospettiva di guarigione: “Proteggilo dal freddo che c’è stato / E troverà la pace dopo quello che ha passato”.

Tra le mani un cuore, analisi testo canzone Massimo Ranieri a Sanremo 2025

Il testo della canzone Tra le mani un cuore di Massimo Ranieri è un’intensa meditazione, ampliata anche dal valore musicale che il cantante sa infondere alla canzone, sul valore e sulla fragilità del cuore, inteso come metafora dell’anima e della capacità di amare, un brano che ci invita a proteggerlo, accudirlo e valorizzarlo, nonostante le ferite che la vita può infliggergli.

Il messaggio centrale del testo della canzone di Ranieri ci dice che anche se il mondo può spezzare e far sanguinare il cuore, è destinato a trovare la pace e a continuare ad amare, se sapremo custodirlo con cura e consapevolezza. Il cuore, sebbene spesso “fatto a pezzi” dal mondo, continua a battere, a vivere e ad amare.