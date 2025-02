A SANREMO 2025 IL SIGNIFICATO DI TU CON CHI FAI L’AMORE, TESTO CANZONE THE KOLORS: LE RELAZIONI AL CENTRO

In zona tormentone estivo e discotecaro, i The Kolors ormai sembrano costretti in una gabbia sonora che non riesce a far emergere il loro talento di musicisti, ma finché il pubblico è contento, loro si accontentano. A Sanremo 2025 per la terza volta, i The Kolors portano il testo canzone Tu con chi fai l’amore, pezzo che sembra un omaggio a Boncompagni e Raffaella Carrà: “Nel brano celebriamo la leggerezza. Evviva i momenti in cui non guida la testa, ma il cuore. Dobbiamo imparare a fidarci di più del nostro istinto”.

Scritta con Petrella e Calcutta, il testo canzone Tu con chi fai l’amore dei The Kolors si apre con immagini che suggeriscono un distacco spaziale ed emotivo (“Persa in un’isola grande così / A mille miglia da questa città”) e introduce l’idea di un incontro quasi fortuito, irreale, con la figura di una persona dal fascino magnetico (“Avevi grandi occhi neri”, “Era una stella che lascia una scia”).

Le relazioni nascono come brevi scintille, fugaci e difficili da afferrare. Il ritornello della canzone dei The Kolors, che ruota attorno alla domanda “Tu con chi fai l’amore”, esprime un senso di ambivalenza: da un lato c’è l’attrazione intensa, quasi ossessiva, che fa “salire come un ascensore” le emozioni del narratore, dall’altro il timore e il dolore di un legame che, se non è sufficientemente solido, gli “toglie l’anima”.

TU CON CHI FAI L’AMORE, ANALISI TESTO CANZONE THE KOLORS A SANREMO 2025

Il testo canzone “Tu con chi fai l’amore” dei The Kolors è un brano estivo come i viaggi di cui racconta, da “Roma a Portorico” a “Mykonos”, a “ogni rendez-vous” dii gente che “viene e che va” e questa incertezza di dove ci si trovi è sottolineata dai versi come “Bugie si dicono / Chi non è libero / Chi non c’ha il fisico” e “Io per gli errori c’ho una mezza calamita” che mostrano come, nel gioco dell’amore, si alternano atti sinceri e atti di mascheramento, dove l’illusione e il desiderio di apparire forti si mescolano a una profonda insicurezza.

E allora viva l’istinto, anche se ci fa paura, sembrano dire i The Kolors con il testo della canzone Tu con chi fai l’amore raccontano il primo contatto, la prima fiammella, quella capace di elevarsi come un’ascensore di emozioni e, allo stesso tempo, di togliere l’anima.