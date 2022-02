Testo “Tuo padre, mia madre, Lucia”, canzone Giovanni Truppi/ Analisi e significato (Sanremo 2022)

“TUO PADRE, MIA MADRE, LUCIA”, ANALISI TESTO CANZONE GIOVANNI TRUPPI A SANREMO 2022

Sanremo 2022 è alle porte ed è tempo di conoscere il testo di “Tuo padre, mia madre, Lucia”, il brano portato in gara da Giovanni Truppi. Tra i tanti debuttanti della settantaduesima edizione della kermesse canora, l’artista napoletano è apprezzato da un pubblico di nicchia e potrebbe sfruttare il palcoscenico dell’Ariston di Sanremo 2022 per incontrare una platea più ampia, in grado di apprezzare la poesia dei suoi brani.

L’analisi del testo di “Tuo padre, mia madre, Lucia” di Giovanni Truppi a Sanremo 2022 parte da un dato specifico: ci troviamo di fronte a una canzone all’italiana, una vera e propria dichiarazione d’amore: “Quando ti ho incontrata per la prima volta/ Ad una cena di sconosciuti in un bar di Torino/ Senza pensarci, d’istinto, ti ho guardato la mano/ Per vedere se fossi sposata/ Brillano le teste e scintillano le stelle/ Corrono corrono corrono, gli occhi si chiudono gli attimi cadono/ Dimmi se sei triste, dove andiamo, che ci faccio qui/ O siamo sempre stati qui?”. Un sentimento che fa perdere la cognizione dello spazio e del tempo a chi lo vive, il classico colpo di fulmine che fa trattenere il respiro e cancella volti e persone attorno alla persona amata, sulla quale ricade per intero l’attenzione dell’innamorato.

ANALISI TESTO “TUO PADRE, MIA MADRE, LUCIA” DI GIOVANNI TRUPPI A SANREMO 2022: “LA MIA ANIMA TI VUOLE”

“E quando le cose tra di noi non vanno lisce e sono malinconico o preoccupato/ Ripenso a quel momento e mi fido di lui/ E anche se a volte litighiamo solo per la paura di metterci a letto lo so che per quello che vogliamo fare noi un per cento/ È amore e tutto il resto è stringere i denti”, canta ancora il testo di Giovanni Truppi a Sanremo 2022, confermando che a volte un rapporto può attraversare periodi complicati, ma il vero amore resiste a tutto. Il ritornello, si evince dall’analisi del testo di “Tuo padre, mia madre, Lucia” di Giovanni Truppi a Sanremo 2022, è una grande dichiarazione di sentimenti e di emozioni, parole che potremmo dedicare a tutte le persone amate: “E se domani tuo padre, mia madre o Lucia/ Ascolteranno queste parole/ Si chiederanno, come mi chiedo anch’io, se questo è un amore/ Risponderò come rispondo anche a me/Che/ Amarti è credere che/ Che quello che sarò sarà con te”.

Tra i passaggi del testo della canzone “Tuo padre, mia madre, Lucia” di Giovanni Truppi a Sanremo 2022, ne segnaliamo uno di particolare interesse: “E adesso che conosco anche la tua amarezza/ E il buio senza parole in cui sei nuda di rabbia/ Io ti volevo dire che la mia anima ti vuole/ Ed il mio cuore pure/ E che le mie fantasie si scaldano al pensiero del tuo fiato/ Brillano le teste e scintillano le stelle/ Toccami la faccia e non farmi fare niente/ Stringimi più forte e fammi dire un’altra volta sì”. Frasi meravigliose quelle nel testo della canzone “Tuo padre, mia madre, Lucia” di Giovanni Truppi, una dedica d’amore davvero profonda, caratterizzata dal contrasto della nudità della rabbia annientata dal calore di un sentimento che protegge e avvolge alla stregua di una coperta, rinnovandosi nel tempo. Non ci rimane che aspettare questa sera per ascoltare il testo della canzone “Tuo padre, mia madre, Lucia” di Giovanni Truppi nella seconda serata del festival di Sanremo 2022.



