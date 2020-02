Testo “Vai bene così” di Leo Gassman/ Brano vincitore, “Errare è umano ma…” (Sanremo 2020)

Leo Gassman ha vinto il Festival di Sanremo 2020 nella sezione Nuove Proposte e lo ha fatto con la canzone “Vai bene così“. Ma di cosa parla il testo portato all’Ariston dal nipote di Vittorio e dal figlio di Alessandro? Una canzone che sembra essere tagliata su misura per descrivere gli alti e bassi che hanno attraversato la pur giovanissima carriera di Leo, ma in generale quella di ogni artista. L’importante è restare se stessi, non omologarsi, accettarsi con i propri difetti e continuare a lavorare, certi che prima o poi i sacrifici verranno premiati. Leo Gassman ha così descritto il suo brano “Vai bene così” parla della necessità di accettarsi per ciò che si è e del fatto che errare è umano ma che non bisogna mai arrendersi anche quando il mondo intorno sembra crollare”. Intervistato da La Repubblica, Gassman ha svelato che la canzone è nata in un momento di quotidianità: “Mia madre stava preparando la pasta al sugo, io ero sopra al pianoforte, e in quel momento avevo bisogno di sentirmi dire determinate cose. Quando ho finito ho pensato che era un messaggio che poteva andare ad altre persone, che avrebbe potuto essere ascoltata da molti”.

TESTO “VAI BENE COSI'” DI LEO GASSMAN

Solo tu sai quanto fa male

Sentirsi l’ultimo in una finale di artisti

Crollare così tante volte per poi svegliarsi di notte

Svegliarsi in un mare di lacrime

Abitato dalle peggiori delle anime

Che ti ricordano quante volte ti sei già svegliato

Ma tu sei così e non ti devi arrabbiare

Per ciò che non sai fare, per ciò che non sai dare

Perché per me tu, lo sai, vai bene così

Perché sei fatto così

Dici sempre di sì

Non accetti l’errore

Ti rovini l’umore

Sono qui per ricordarti

Che gli errori sono altri

Solo tu sai quanto fa male

Arrivare così in alto per poi scivolare

Crollare così tante volte per poi svegliarsi di notte

Svegliarsi per le 1000 domande alle quali risposta non hai

Che portano solo più in basso ogni tuo singolo passo

Ma tu sei così e non ti devi arrabbiare

Per ciò che non sai fare, per ciò che non sai dare

Perché per me tu, lo sai, vai bene così

Perché sei fatto così

Dici sempre di sì

Non accetti l’errore

Ti rovini l’umore

Sono qui per ricordarti

Che gli errori sono altri

Che la vita è là fuori

Non è sempre a colori

Ma una cosa è certa

Non gli importa dei tuoi errori

E crollare fa male ma ritorna a sognare

Che un artista è un bambino che non vuole mollare

Non bisogna affogare in ciò che non sai fare

Che vai bene così

Perché sei fatto così

Dici sempre di sì

Non accetti l’errore

Ti rovini l’umore

Ma sono qui per ricordarti

Che gli errori sono altri

Che la vita è là fuori

Non è sempre a colori

Ma una cosa è certa

Non gli importa dei tuoi errori



© RIPRODUZIONE RISERVATA