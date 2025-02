Francesco Gabbani con Viva la Vita a Sanremo 2025: un atteso ritorno da vincitore

Il ritorno di Carlo Conti al Festival di Sanremo 2025 segna anche il ritorno di Francesco Gabbani in gara, dopo la vittoria tra le Nuove Proposte del ’16 e tra i Big del ’17 e un secondo posto nel ’20: lo fa con il testo della canzone Viva la vita, il brano giusto per tornare secondo il cantante, scritta assieme a Pacifico: “Celebra la vita e invita a riscoprire un senso di gratitudine verso l’esistenza. Nel testo canto: “Viva la vita finché ce n’è”: finché c’è vita, c’è respiro”.

Viva la vita, testo canzone Francesco Gabbani a Sanremo 2025

Il testo della canzone Viva la vita – chissà quanto è consapevole il riferimento ai Coldplay – della vita però mette in luce al contempo la sua natura fugace e intensamente vissuta, sul tempo che scorre. “È solo un attimo / un lungo attimo” e proprio per questo bisogna “vivere la vita finché ce n’è”, “vivere la vita finché ce n’è”. Il messaggio è chiaro, come lo stile musicale di Gabbani, composto attraverso i ribaltamenti di prospettiva che fin da Viceversa (Sanremo 2020) ci sono familiari: “una bugia dice la verità più della verità”, “insieme due paralisi faranno un movimento” e via dicendo.

Rispetto ad altri suoi brani, nel testo della canzone Viva la vita, Francesco Gabbani limita gli stereotipi e i luoghi comuni, ma rende il testo anche meno interessante, mancando l’ironia tipica delle sue canzoni più celebri, accontentandosi di un generico ottimismo nel quale Vivere “la vita così com’è” diventa un atto di ribellione contro l’illusione di controllo e la paura del nulla, una celebrazione un po’ piatta del presente e un invito a “cambiarsi”, all’“aiutarsi” e all’“assomigliarsi”, a non temere la vulnerabilità e la condivisione delle proprie debolezze.

Viva la vita, analisi testo canzone Francesco Gabbani a Sanremo 2025

Il testo canzone Viva la vita di Francesco Gabbani ha musicalmente la forma di una ballata abbastanza classica e il testo gli si adatta per trasmettere un messaggio di speranza e di autenticità, invitando ad accettare le contraddizioni e a celebrare ogni singolo istante dell’esistenza. In questo senso, “vivere la vita” diventa non solo un imperativo, ma un atto di consapevolezza e di umanità.