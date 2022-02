Testo “Zitti e buoni” dei Maneksin/ La cover a Il Cantante Mascherato

Zitti e buoni dei Maneksin sarà protagonista della serata a Il Cantante Mascherato

Zitti e Buoni dei Maneskin torna sul palcoscenico della Rai dopo il successo al Festival di Sanremo 2021 interpretata dai Cugini di Campagna con la Volpe a Il Cantante Mascherato. La canzone è stata il vero e proprio modo di esplodere definitivamente per il gruppo, riuscito a raggiungere così dei risultati storici. Dopo aver vinto la kermesse della musica italiana infatti la band è riuscita a trionfare anche all’Eurovision Song Contest. Grazie a questa canzone è stata in grado di aprire per loro le porte di un concerto dei Rolling Stones che hanno aperto con grandissima emozione. Da quel momento in poi la band non si è mai più fermata raccogliendo solamente consensi. Coinvolti nell’esibizione ci sono i Cugini di Campagna che si resero protagonisti di una polemica con gli stessi Maneskin sottolineando come questi avessero copiato da loro il modo di vestire.

Sanremo 2022: cachet Amadeus, co-conduttrici e ospiti/ 80 mila euro per i Maneskin

Testo completo “Zitti e buoni” dei Maneksin interpretata dalla Volpe e dai Cugini di Campagna

Loro non sanno di che parlo

Voi siete sporchi, fra’, di fango

Giallo di siga fra le dita

Io con la siga camminando

Scusami ma ci credo tanto

Che posso fare questo salto

E anche se la strada è in salita

Per questo ora mi sto allenando

E buonasera signore e signori

Fuori gli attori

Vi conviene toccarvi i coglioni

Vi conviene stare zitti e buoni

Qui la gente è strana tipo spacciatori

Troppe notti stavo chiuso fuori

Mo li prendo a calci ‘sti portoni

Sguardo in alto tipo scalatori

Quindi scusa mamma se sto sempre fuori ma

Sono fuori di testa ma diverso da loro

E tu sei fuori di testa ma diversa da loro

Siamo fuori di testa ma diversi da loro

Siamo fuori di testa ma diversi da loro, no

Io, ho scritto pagine e pagine

Ho visto sale poi lacrime

Questi uomini in macchina

Non scalare le rapide

Scritto sopra una lapide

In casa mia non c’è Dio

Ma se trovi il senso del tempo

Risalirai dal tuo oblio

E non c’è vento che fermi

La naturale potenza

Dal punto giusto di vista

Del vento senti l’ebrezza

Con ali in cera alla schiena

Ricercherò quell’altezza

Se vuoi fermarmi ritenta

Prova a tagliarmi la testa perché

Sono fuori di testa ma diverso da loro

E tu sei fuori di testa ma diversa da loro

Siamo fuori di testa ma diversi da loro

Siamo fuori di testa ma diversi da loro

Parla, la gente purtroppo parla

Non sa di che cosa parla

Tu portami dove sto a galla

Che qui mi manca l’aria

Parla, la gente purtroppo parla

Non sa di che cosa parla

Tu portami dove sto a galla

Che qui mi manca l’aria

Parla, la gente purtroppo parla

Non sa di che cazzo parla

Tu portami dove sto a galla

Che qui mi manca l’aria

Ma sono fuori di testa ma diverso da loro

E tu sei fuori di testa ma diversa da loro

Siamo fuori di testa ma diversi da loro

Siamo fuori di testa ma diversi da loro, ah

Noi siamo diversi da loro

Zitti e buoni dei Maneksin: il video della canzone

LEGGI ANCHE:

SANREMO 2022/ La caccia agli ascolti tv rende le canzoni un fatto relativoMANESKIN A SANREMO 2022/ Damiano David in lacrime: "grazie a tutti"

© RIPRODUZIONE RISERVATA